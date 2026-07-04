بسبب خلافات مالية.. السجن المؤبد لـ عامل أنهى حياة شقيقه بأسيوط

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، بمعاقبة عاملا بالسجن المؤبد بعد إدانته بقتل شقيقه بسبب خلافات مالية بينهما بالغنايم شرق بمحافظة أسيوط.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد و محمد إبراهيم صقر و أمانة سر صلاح تمام و مارتن يوسف.



تعود وقائع القضية رقم 5679 لسنة 2025 جنايات الغنايم إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة من الأهالي بمنطقة شرق الغنايم بإطلاق أعيرة نارية ووجود مصاب.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين إصابة " عصام الدين . ع . ح " وتوفي بعد نقله لتلقي العلاج بمستشفى أسيوط الجامعي.



وتوصلت تحريات النقيب عبد الحكيم أحمد سيد، معاون وحدة مباحث مركز شرطة الغنايم، إلى أن مرتكب الواقعة " علي . ع . ح " 40 عاما، شقيق المجني عليه.

وأشارت التحريات إلى وجود خلافات مالية بين المتهم وأشقاءه " علي . ع . ح " المجني عليه،و " عماد الدين . ع . ح " وعلى اثر ذلك قام المتهم بتهديدهما بالقتل وبعد ساعات قام بإحضار سلاح ناري بندقية آلية وعاد إلى منزل أشقاءه وقام بإطلاق وابل من الأعيرة النارية ما أسفر عن إصابة المجني عليه والتي أودت بحياته.