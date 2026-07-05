ديشامب بعد عبور باراجواي: طلبت حماية مبابي من الالتحامات ونستعد للمغرب

أبدى ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، ارتياحه لتأهل "الديوك" إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بعدما تخطى عقبة باراجواي بهدف دون رد، مؤكدًا أن المباراة تحولت إلى مواجهة بدنية شديدة الصعوبة، دفعت الجهاز الفني لاتخاذ إجراءات خاصة لحماية قائد الفريق كيليان مبابي.

معركة بدنية أمام باراجواي

ونجح المنتخب الفرنسي في حسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على باراجواي بهدف نظيف، سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء في الشوط الثاني، خلال مباراة اتسمت بكثرة التوقفات والالتحامات البدنية، في ظل اعتماد المنتخب الباراجواياني على الضغط القوي والأخطاء التكتيكية لإيقاف الهجمات الفرنسية، وسط أجواء مناخية حارة.

ديشامب: طلبت حماية مبابي

وفي تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، كشف ديشامب أنه طلب من أصحاب البنية الجسدية الأقوى داخل المنتخب الفرنسي توفير الحماية لمبابي خلال الدقائق الأخيرة، مع تصاعد الضغط من جانب باراجواي بحثًا عن هدف التعادل.

وقال المدرب الفرنسي: "طلبت من اللاعبين الأكبر حجمًا أن يقفوا حول كيليان في النهاية، لأنهم كانوا سيقومون بإسقاطه أرضًا. لم يكن الأمر سهلًا، لقد استخدموا كل الحيل الممكنة. هذا ليس نوع كرة القدم الذي يجذب الجماهير إلى الملعب، لكنهم دافعوا بشكل جيد".

وأضاف: "دائمًا ما تكون المباريات صعبة أمام المنتخبات القادمة من أمريكا الجنوبية".

مبابي: كنا مستعدين لكل شيء

من جانبه، أكد كيليان مبابي أن لاعبي المنتخب الفرنسي كانوا يدركون طبيعة المباراة قبل انطلاقها، مشيرًا إلى أن الفريق أثبت قدرته على مجاراة المنافس في النواحي البدنية، إلى جانب قدراته الفنية.

وقال نجم ريال مدريد: "كنا نعرف نوع المباراة التي سنخوضها. إذا اضطررنا إلى اللعب بقوة، فنحن قادرون على ذلك. يمكننا أيضًا لعب كرة قدم قبيحة إذا تطلب الأمر، كانوا يعتقدون أننا سنأتي مرتدين البدلات الرسمية، لكننا كنا حاضرين بدنيًا".

موعد ناري أمام المغرب

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، ليضرب موعدًا قويًا مع منتخب المغرب، الذي حجز مقعده في الدور ذاته بعد فوزه الكبير على كندا بنتيجة 3-0، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها كل منتخب لمواصلة مشواره نحو اللقب العالمي.