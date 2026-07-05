قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مديرة إدارة العجمي التعليمية: منع المراوح الصغيرة لاستخدامها في الغش
تقارير أرجنتينية تكشف موقف ميسي من مواجهة مصر في كأس العالم 2026
"سلامة الغذاء" تكثف حملاتها بالساحل الشمالي ومطروح وتضبط مخالفات غذائية
محافظ الجيزة يناقش ملفات العمل والمشروعات بحي الهرم وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
كيف يعزز مقر القيادة الاستراتيجية الأمن القومي المصري؟.. العقيد حاتم صابر يوضح
الجيش الإيراني: سنرد بحزم وقوة على أي خطأ يرتكبه العدو
ممثلة النواب الأردني تطالب بزيادة الدعم الإنساني لنساء فلسطين المتضررات من الحرب
اندلاع حريق في جسر بروكلين عقب عرض ألعاب نارية باحتفالات استقلال الولايات المتحدة
الكيلو بـ70 جنيها.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد
مصدر عسكري سوداني: الجيش يتصدى لهجمات الدعم السريع
لحظة تاريخية.. كلمة الرئيس السيسي في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
ماذا يحدث داخل معسكر المنتخب قبل مباراة الأرجنتين؟.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"فاينانشيال تايمز": نقل مقر إكسون إلى تكساس يثير مخاوف بشأن حقوق المساهمين

إكسون
إكسون
أ ش أ

حققت إدارة شركة إكسون موبيل التي تعد أكبر شركات النفط والغاز المتكاملة في العالم، انتصارا في اجتماعها السنوي بعد موافقة المساهمين على نقل المقر القانوني للشركة من ولاية نيوجيرسي إلى تكساس، في خطوة أثارت انتقادات وتحذيرات من أنها قد تضعف حقوق المساهمين وتؤسس لسابقة مثيرة للجدل في حوكمة الشركات.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن الرئيس التنفيذي للشركة، دارين وودز، استعرض خلال الاجتماع الأداء التشغيلي القوي لـ"إكسون"، مؤكداً أن إنتاج النفط والغاز وصل إلى أعلى مستوياته في أربعة عقود، معرباً عن ثقته في آفاق الشركة المستقبلية.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن هذا التفاؤل يأتي بعد سنوات من التحديات، أبرزها الحملة التي قادها صندوق التحوط إنجين نمبر 1 (Engine No. 1)، الذي امتلك حصة لا تتجاوز 0.02% في الشركة، لكنه نجح في عام 2021 في فرض انتخاب ثلاثة أعضاء جدد إلى مجلس الإدارة احتجاجاً على ضعف الأداء المالي وسياسات الشركة المناخية.

وخلال تلك الفترة، تعرض سهم إكسون موبيل لضغوط حادة مع تداعيات جائحة كورونا، ما سمح لمنافستها شيفرون بتجاوزها مؤقتاً من حيث القيمة السوقية، كما خرجت الشركة من مؤشر داو جونز الصناعي، في انتكاسة لواحدة من أعرق شركات الطاقة الأمريكية ذات الجذور الممتدة إلى شركة ستاندرد أويل التي أسسها جون د. روكفلر.

وبينت "فاينانشيال تايمز" أنه برغم الشكوك التي أحاطت استراتيجيات النمو التي تبناها وودز منذ توليه رئاسة الشركة في عام 2017، نجح المهندس الكهربائي الخبير، الذي أمضى أكثر من ثلاثة عقود في "إكسون"، في تغيير مسار الشركة.

فبينما اتجهت شركات منافسة مثل "بي بي" و"شل" نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة، قدمت "إكسون" التزامات كبيرة تجاه قطاع النفط، بما في ذلك استثمار ضخم في اكتشاف نفطي مهم في غويانا، والاستحواذ على حصة كبيرة في مشروع للغاز الطبيعي المسال في قطر. وقد أثبتت هذه الاستراتيجيات جدواها، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية نتيجة للأحداث السياسية العالمية، مثل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي تقريرها الموسع حول الشركة، أفادت الصحيفة أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفعت أسهم "إكسون" بنسبة 115 في المائة، متجاوزة بذلك أي منافس رئيسي في الولايات المتحدة أو أوروبا، مما رسخ مكانة الشركة كشركة رائدة من حيث الاحتياطيات المؤكدة والعائد على رأس المال المستثمر.

ويشيد محللون بـ وودز لالتزامه باستراتيجية ثابتة تركز على أصول النفط عالية الجودة وتحسين هوامش الربح، لا سيما خلال فترات الركود.

ورغم ضغوط المساهمين الناشطين، فقد أثر وودز في سياسات المناخ وحافظ على رؤية مستقبلية واضحة لـ"إكسون".

مع ذلك، ترى "فاينانشيال تايمز" أن نجاحات الشركة الأخيرة تنطوي على مخاطر، منها الحفاظ على الأداء في ظل التغيرات السياسية ومواجهة المنافسة المتزايدة، خصوصاً من "شيفرون". ويحذر نقاد من أن موقف "إكسون" الحازم تجاه المساهمين الناشطين قد يحد من الضوابط المؤسسية الضرورية على سلطة الشركات، مما قد يؤدي إلى تداعيات تتجاوز "إكسون" نفسها.

ورغم نجاحات وودز، الذي عنونت الصحيفة تقريرها بوصفه "ملك شركة النفط الكبرى"، لم تكن جميع الآراء حوله إيجابية. فقد أعرب بعض الموظفين السابقين عن مخاوفهم بشأن ثقافة الشركة التنافسية، وهيكلها الهرمي الذي يثبط المعارضة.

وظهرت تقارير عن إجراءات تأديبية ضد موظفين أبلغوا عن مخالفات، بما في ذلك مزاعم تضخيم الأرباح.

من جانبها، تدافع "إكسون موبيل" عن نظام التقييم القائم على الأداء، مؤكدة أنه يشجع على تحقيق نتائج قوية، وتطعن في دعاوى الفصل المتعلقة بالاحتيال. وتُصر الشركة على موقفها الحازم بشأن إنتاج النفط والغاز، وتواجه انتقادات من دعاة حماية البيئة الذين يصفونها بأنها "الجهة الرئيسية المسؤولة عن تغير المناخ" نظراً لتاريخها في تمويل حملات التضليل بشأن علوم المناخ.

وسلطت "فاينانشيال تايمز" الضوء على أن "إكسون" اتخذت، منذ يناير 2024، إجراءات قانونية فعّالة ضد المساهمين الناشطين لمنع قرارات خفض الانبعاثات من الوصول إلى تصويت المساهمين، بدعوى أن هذه القرارات تخالف قوانين الأوراق المالية.

و تواجه " إكسون موبيل" تحديات كبيرة في ظل الوضع الراهن، إذ يعكس سعر سهمها نجاحات سابقة كبيرة، ما يضع الشركة تحت ضغط للحفاظ على النمو والربحية.

وقد واجهت "إكسون" انتكاسات، من بينها خسارة تحكيمية مثيرة للجدل أمام "شيفرون" بشأن هذا الاستحواذ، ما أدى إلى توتر العلاقة بين الرئيس التنفيذي لـ"إكسون"، وودز، والرئيس التنفيذي لـ"شيفرون"، مايكل ويرث.

وفي المقابل، عززت "شيفرون" موقعها من خلال استغلال فرص التنقيب عن النفط في فنزويلا.

شركة إكسون موبيل شركات النفط تكساس نيوجيرسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

فرج عامر: هذا المنتخب سيتوّج بلقب كأس العالم 2026

منتخب مصر

إنذاران يُهددان ثنائي منتخب مصر بالغياب عن مباراة دور الثمانية .. تفاصيل

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتليجرام|والتعليم تتحرك

موعد انكسار الموجة الحارة

بعد تحذيرات الأرصاد.. الصيف يُكشر عن أنيابه بأقوى موجاته وموعد انكسارها

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

هيثم حسن

بعد التأهل التاريخي.. «شوبير» يكشف كواليس ملف هيثم حسن

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. تعرف على النسبة وموعد التطبيق

سكالوني

الأرجنتين ترفع درجة الحذر .. «سكالوني» يؤكد: مصر ليست كاب فيردي ومواجهتها ستكون مختلفة

ترشيحاتنا

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

تمساح شبرامنت

تفاصيل ليلة الرعب في الجيزة.. حقيقة تمساح شبرامنت الذي هز منصات التواصل الاجتماعي

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

بالصور

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بأقل الأسعار.. ماركات عالمية في مزاد سيارات المالية| تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

موسكو توسع تجربة سيارات الأجرة ذاتية القيادة.. وانتشار أكبر خلال 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد