تعليم الغربية: لا شكاوى من لجان امتحانات الثانوية العامة وانتظام الطلاب والطالبات

انتظمت فى محافظة الغربية اليوم، الأحد، لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025- 2026 فى مادة اللغة الأجنبية الأولى للنظامين الجديد والقديم، على مستوى المحافظة.

توجيهات وزارةالتعليم

كان ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أكد أن المديرية تتابع على مدار الساعة جميع الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالامتحانات، من خلال التنسيق المستمر مع الإدارات التعليمية ومراجعة جاهزية اللجان الإمتحانية، والبالغة 115 لجنة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ورفع كفاءة أعمال النظافة والصيانة بمقار اللجان بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان الامتحانية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار إلى أنه تم تجهيز غرف العمليات الرئيسية والفرعية، ومتابعة جاهزية الكنترولات ومراكز توزيع الأسئلة، مع التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تتيح للطلاب أداء الإمتحانات في أجواء من الهدوء والاستقرار.

تفعيل غرف العمليات

جدير بالذكر أن اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ الغربية، أكد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يعملان بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء، لضمان انتظام سير الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق الذي يحقق مصلحة الطلاب.