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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة : نجاح أول عملية إصلاح للصمام الميترالي بالقسطرة بمستشفى الشيخ زايد

الفريق الطبي
الفريق الطبي
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح الفريق الطبي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة في إجراء أول عملية إصلاح للصمام الميترالي باستخدام تقنية Mitral Clip (Transcatheter Edge-to-Edge Repair – TEER) عبر القسطرة، دون الحاجة إلى جراحة قلب مفتوح. يُعد هذا الإنجاز الأول من نوعه داخل مستشفيات الوزارة، ويمثل نقلة نوعية متقدمة في خدمات القلب والقسطرة التداخلية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفى استقبل مريضًا يبلغ من العمر 73 عامًا، كان يعاني من نهجان شديد وإرهاق عام وارتفاع ضغط الدم ونسبة الكوليسترول، مع انخفاض كفاءة عضلة القلب إلى أقل من 35%، وضيق شديد بالصمام الأورطي سبق علاجه بزراعة صمام أورطي عبر القسطرة (TAVI)، بالإضافة إلى احتشاء سابق استلزم تركيب دعامتين بالشريان التاجي الرئيسي.

 التطور الكبير في المنظومة الصحية

وأكدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن هذا النجاح يعكس التطور الكبير في المنظومة الصحية وقدرة الكوادر الطبية المصرية على تنفيذ أحدث التدخلات العلاجية وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشار الدكتور صلاح عمر جودة، مدير المستشفى، إلى أن المريض نُقل عقب العملية مباشرة إلى الرعاية المركزة تحت الملاحظة الدقيقة لمدة 24 ساعة، ثم غادر المستشفى بحالة مستقرة تمامًا لاستكمال المتابعة بالعيادات الخارجية.

وقال الدكتور حسام باهي، رئيس قسم القلب بالمستشفى، إن تركيب مشبك الصمام الميترالي يُعد من أدق وأحدث التدخلات القلبية المعقدة على مستوى العالم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور شادي منسي، استشاري القلب وقائد الفريق الطبي المعالج، أن الفحوصات الدقيقة بما فيها أشعة الإيكو بالمنظار ثلاثي ورباعي الأبعاد أظهرت ارتجاعًا شديدًا بالصمام الميترالي، ما استدعى تركيب مشبك (Mitral Clip) لتقليل الارتجاع وتحسين استجابة المريض للعلاج الدوائي وتخفيف الأعراض، مما يمكنه من العودة لحياة شبه طبيعية.

أجريت العملية تحت التخدير الكلي وبإرشاد مباشر بأشعة الإيكو ثلاثية ورباعية الأبعاد داخل غرفة القسطرة، واستغرقت نحو ساعة كاملة، في تدخل دقيق يُعد من أحدث وأعقد الإجراءات القلبية على مستوى العالم.

يأتي هذا الإنجاز ضمن جهود وزارة الصحة والسكان لتطوير خدمات القلب التداخلية وتوفير أرقى التقنيات العلاجية للمرضى المصريين بأحدث الوسائل الطبية.

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