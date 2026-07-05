اتحاد الطائرة يختتم الدراسة الدولية لمدربي الشاطئية بمشاركة مصرية وسعودية

اختتم الاتحاد المصري للكرة الطائرة بنجاح فعاليات الدراسة الدولية لمدربي الكرة الطائرة الشاطئية، التي أقيمت خلال الفترة من 30 يونيو الماضي وحتى 4 يوليو الجاري بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، وذلك في إطار استراتيجية الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر لتطوير منظومة اللعبة والارتقاء بالمستوى الفني للمدربين وفق أحدث المعايير العالمية.

وشهدت الدراسة مشاركة 34 دارسًا، من بينهم دارسان من المملكة العربية السعودية في تأكيد جديد على المكانة التي أصبحت تحظى بها الدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد المصري على المستويين العربي والإقليمي.

وحضر فعاليات الدراسة الكابتن حسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة، والكابتن عاطف عادل، المحاضر الدولي والمدير الفني لمنتخبي الرجال والسيدات للكرة الطائرة الشاطئية، حيث تضمنت الدراسة عددًا من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية التي تناولت أحدث أساليب التدريب والإعداد الفني والخططي في الكرة الطائرة الشاطئية.



وأكد الكابتن حسن عابد، أن تنظيم هذه الدراسة يأتي ضمن خطة الاتحاد المستمرة لتأهيل المدربين وصقل خبراتهم بما يتواكب مع التطورات العالمية في اللعبة.

وقال عابد: “الاتحاد المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير العنصر البشري، لأن المدرب هو الركيزة الأساسية في صناعة الأبطال وتحقيق الإنجازات. ونعمل باستمرار على توفير أفضل البرامج التدريبية بالتعاون مع الاتحاد الدولي، بما يسهم في رفع كفاءة المدربين المصريين والعرب.”

وأضاف: “الإقبال الكبير على الدراسة، ومشاركة أشقاء من المملكة العربية السعودية، يعكس الثقة في قدرات الاتحاد المصري التنظيمية والفنية، ويؤكد نجاح خطتنا في جعل مصر مركزًا إقليميًا لتأهيل كوادر الكرة الطائرة، بما يخدم تطوير اللعبة في المنطقة بأكملها.”

واختُتمت الدراسة وسط إشادة كبيرة من المشاركين بالمحتوى العلمي والتنظيم المتميز، مؤكدين استفادتهم من الخبرات الفنية التي قدمتها الدورة، بما يسهم في تطوير منظومة الكرة الطائرة الشاطئية خلال المرحلة المقبلة.