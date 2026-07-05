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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة حصر مخالفات البناء بالغردقة ووضع خطة للعمل خلال الفترة القادمة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

​أكد الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر ، سرعة حصر ملفات التصالح في مخالفات البناء وإلزام الجميع باللوائح القانونية، موجها بوضع خطة واضحة للعمل خلال الفترة القادمة وعرضها علي سيادته ، مع تقديم تقرير دوري عن انجازات أحياء المدينة في هذا الملف الهام .

​جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، ظهر اليوم لمناقشة الموقف الحالي لملف التصالح ورصد التعديات الحالية بنطاق المدينة الساحلية ، بحضور المهندس حسن موافي السكرتير العام، واللواء ضياء الدين قطب السكرتير العام المساعد ، و اللواء أحمد علي رئيس حي شمال، واللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ و المهندس سعد فتحي المشرف على المراكز التكنولوجية، والمهندسين المسئولين عن ملف التصالح بالمدينة و حي شمال وجنوب الغردقة.

​ كما أكد المحافظ علي مسؤولي مدينة الغردقة وحي شمال وجنوب ، بسرعة حصر المخالفات القائمة ، حتي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين، أو إلزامهم بتقديم طلبات التصالح بشكل فوري.

​كما وجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بضرورة تبسيط الإجراءات وتكثيف حملات الإرشاد للمواطنين، بهدف تشجيعهم على استغلال الفترة الزمنية المتاحة لتسوية وضع مبانيهم وتجنب المساءلة القانونية.

​وفي ذات السياق أشار المحافظ إلى أن تقديم طلبات التصالح يمثل حماية حقيقية للممتلكات ويمنع التعرض لقطع المرافق أو الإزالة، مؤكداً أن الدولة قدمت كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين الجادين، ولن يُسمح بأي تراخٍ في رصد التعديات أو التقاعس عن تطبيق القانون بعد انتهاء المدة المقررة.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر

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