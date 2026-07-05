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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها تقدم 122 ألف خدمة طبية خلال شهر يونيو الماضي

حصاد مستشفيات جامعة بنها فى شهر يونيو
حصاد مستشفيات جامعة بنها فى شهر يونيو
إبراهيم الهواري

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن مستشفيات جامعة بنها تواصل أداء دورها الحيوي في تقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية تعد أحد أهم الصروح الطبية والتعليمية التي تتحمل جانبا كبيرا من العبء الواقع على القطاع الصحي.


وأوضح رئيس الجامعة أن مستشفيات جامعة بنها قدمت خلال شهر يونيو 2026 نحو 122 ألف و521 خدمة طبية في مختلف التخصصات بما يعكس حجم الجهد المبذول من الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية وحرص الجامعة على تقديم خدمة صحية تليق بالمواطنين، مؤكدا على استمرار الجامعة في دعم المستشفيات بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الصحية، بما يسهم في تقديم رعاية طبية آمنة ومتميزة للمواطنين.
من جانبه قال الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، إن المستشفيات استقبلت خلال يونيو الماضي 19 ألف و54 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ، و16 ألف و779 مترددا بالعيادات الخارجية، إلى جانب حجز 2815 حالة بالأقسام العلاجية الداخلية، و83 حالة بالمستشفى التخصصي، كما أُجريت 1462 عملية جراحية في مختلف التخصصات.
وأضاف "الدخاخني" أن أقسام التشخيص والفحوصات شهدت تقديم خدمات واسعة، حيث تم إجراء 40 ألف و166 تحليلا معمليا، و19 ألف و699 فحص بالأشعة، و498 رسم قلب، و70 رسم مخ، و127 رسم عصب، إلى جانب إجراء 17 ألف و12 منظارا طبيا.
واوضح أن المستشفيات واصلت تقديم خدماتها التخصصية، حيث تم تنفيذ 2638 جلسة غسيل كلوي للكبار، و520 جلسة غسيل كلوي للأطفال، واستقبلت أقسام الأورام 745 حالة، فيما قدمت وحدات العناية المركزة والمتخصصة خدماتها لـ 748 حالة، واستقبلت الحضانات 105 أطفال ، مؤكدا أن هذه الأرقام تعكس حجم الثقة التي يحظى بها مستشفى جامعة بنها لدى المواطنين، ودوره المحوري في تخفيف العبء عن المرضى.

جامعة بنها مستشفى بنها الجامعى القليوبية محافظة القليوبية بنها

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