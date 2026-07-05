الرئيس الفرنسي ماكرون يجري زيارة غدًا إلى سوريا لتعزيز العلاقات الثنائية

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن الرئاسة السورية التي أعلنت عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم تحدد موعدها بشكل رسمي، لكن وسائل إعلام فرنسية تحدثت عن أن زيارة الرئيس الفرنسي ستكون يوم غد إلى العاصمة السورية دمشق، في إطار جولة تشمل دمشق ثم أنقرة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الزيارة تحمل العديد من العناوين، لعل أبرزها الملفات الاقتصادية، والملفات الأمنية، والتعاون الثنائي بين البلدين، كما تكتسب الزيارة أهمية خاصة، باعتبار أن الرئيس الفرنسي سيكون أول رئيس أوروبي يزور سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، وكان الرئيس أحمد الشرع قد زار فرنسا في شهر مايو من العام الماضي، وكانت تلك أول زيارة له إلى فرنسا.

وأوضح أنه سبقت هذه الزيارة اتصالات ومحادثات بين الجانبين، وكان آخرها ما جرى أمس بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي.

ولفت إلى أن مراقبون يرون أن هناك عددًا من الملفات العالقة، من أبرزها الموقف الفرنسي من الدعم الذي كانت تقدمه باريس لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وفي هذا السياق، كان مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، قد أجرى خلال الشهر الماضي لقاءات في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية.

وأكد أن الحكومة السورية استعدت بشكل كبير لهذه الزيارة، حيث من المقرر عقد طاولة مستديرة على هامشها، وربما تمتد الزيارة إلى يومي غد وبعد غد.

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