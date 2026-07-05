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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أنقرة تتحول إلى قلعة أمنية شديدة الحراسة قبيل استضافة قمة قادة حلف شمال الأطلسي

تركيا- أنقرة
تركيا- أنقرة
رنا عبد الرحمن

كشف مهران عيسى، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أنقرة، عن استعداد تركيا استضافة قمة قادة حلف شمال الأطلسي، قائلا إنه على صعيد الاستعدادات الأمنية، يمكن القول إن العاصمة أنقرة تحولت إلى قلعة أمنية شديدة الحراسة.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه وفقًا للمعلومات الرسمية، تم نشر أكثر من 60 ألف عنصر من الشرطة والدرك في مختلف أنحاء المدينة، لتأمين العاصمة ومكان انعقاد هذه القمة، كما جرى نشر عشرات من عناصر الأمن السيبراني، الذين يعملون من داخل غرفة عمليات وتحكم مركزية متطورة، أُنشئت خصيصًا لهذه المناسبة.

وأوضح أنه من بين الإجراءات الأمنية أيضًا، حظر التجمعات، ومنع تحليق الطائرات المسيّرة، إلى جانب حظر دخول الشاحنات التي تحمل مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار، مثل الغاز والوقود.

وأكد أنه في إطار الاستعدادات الأمنية، خضعت أكثر من 9 مناطق في العاصمة أنقرة لعمليات تفتيش واسعة، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لتأمين القمة، كما تقرر منح موظفي القطاع العام إجازة، باستثناء العاملين في بعض القطاعات والوظائف الحيوية، بما يسهم في تسهيل الحركة الأمنية واللوجستية خلال انعقاد القمة.

https://www.youtube.com/shorts/haHBjZrlN2s

حلف شمال الاطلسي تركيا انقرة

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