دينا فؤاد تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة دينا فؤاد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تفاصيل إطلالة دينا فؤاد

ظهرت دينا فؤاد في أحدث ظهور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت بنطلون و قميص باللون الأبيض و نسقت معهما بليزر بنفس اللون.

اتسمت إطلالة دينا فؤاد بأنها جمعت بين الأناقة و البساطة، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج وتزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دينا فؤاد على خصلات شعرها الأسود الأنسيابي، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمال ملامحها.