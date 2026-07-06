في سن الـ96 عاما.. سيدة عبد العليم ست مصرية تصر على الكفاح ولم تتزوج

في حلقة جديدة من برنامج "في واحد من الناس" على قناة الحياة، استضاف الإعلامي عمرو الليثي علي شاشة قناة الحياة ، نموذج للكفاح في سن الـ96 عاماً، الحاجة "سيدة عبد العليم" مازالت تعمل، ولم تتزوج، وزارت النبي 4 مرات، وحكت حلماً جميلاً، وانها ما زالت تعمل.

واستضفها الليثي وايضا الحاج مصطفى محمود وزوجتة منى والذين يقوفون بجوارها

وقالت الحاجة سيدة أنا ما اعرفش عمري اد ايه وماشية بالبركة ، واشارت الي انها لم تتزوج وانا سيدة علي باب الله وأهل الخير يقفون بجانبي وعندي كشك وببيع ولما بكون جعانة بدعي ربنا بيرزقني والناس جنبي بيساعدوني ويدعموني ولو مريضة ، اذهب لدكتور محمد بيعالجني بالمجان

وأضافت: أقوم للعمل من الثامنة صباحا وأعود الي البيت في المغرب ولا اعرف بيجيلي فلوس كام والحمد لله بالبركة ، واكل اي حاجه وراضية والحمد لله ، وحلمت حلم جميل انني صعدت الي مكان عالي ووجدت خضرة كثيرة ومياه الشرب وكان حلم جميل وربنا يجعله خير .

وتابعت: أنا اعيش وحيدة ولي ولاد اخ بس في حالهم ولا يسألوا عليا ، ومن صغري وانا اعيش لوحدي وفي حالي ولدي قناعة من عند الله وزرت النبي " ص" ٤ مرات وهذا فضل من الله ، ولم اتزوج ومرتاحة والحمد لله ، وبدعي ربنا اني ازور نبي الله مرة اخري ، وربنا اكرمني كثيرا .

واوضحت ان جيراننا معاها في كل شئ ويطمئنوا عليها ويساعدوني في كل شئ موجهه الشكر لهم

وزف الليثي بشري لها وأعلن عن تقديم مشروع لها، لتنهي الحلقة بزغاريدها وسعادتها وقتلها أنا كده مبسوطه ونفسي ازور النبي.