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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جافي: أتطلع لانطلاق المواجهة أمام البرتغال الآن

لاعب منتخب إسبانيا جافي
لاعب منتخب إسبانيا جافي
رباب الهواري

أعرب لاعب منتخب إسبانيا جافي عن حماسه الكبير قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب البرتغال، مؤكدًا أنه ينتظر صافرة البداية بفارغ الصبر، لما تمثله المباراة من أهمية كبيرة في مشوار المنتخب خلال البطولة.

وأوضح جافي أن منتخب البرتغال يعد أقوى منافس واجهه المنتخب الإسباني حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرة والإمكانات العالية، وهو ما يجعل اللقاء صعبًا ويتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط طوال أحداثه.

وأكد أن المنتخب البرتغالي يمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق في مختلف مراكز الملعب، الأمر الذي يفرض على لاعبي إسبانيا تقديم أفضل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

الاستعداد الذهني مفتاح النجاح

وشدد لاعب المنتخب الإسباني على أهمية الجاهزية الذهنية قبل خوض المباراة، موضحًا أن الالتزام بتعليمات الجهاز الفني وتنفيذ الخطة الموضوعة سيكونان من أهم عوامل النجاح أمام منافس قوي بحجم البرتغال.

وأضاف أن جميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ولذلك سيبذلون أقصى ما لديهم داخل أرض الملعب، مع ضرورة الحفاظ على روح الجماعة والتعاون بين جميع أفراد الفريق لتحقيق الهدف المنشود.

ثقة كبيرة في قدرات إسبانيا

واختتم جافي تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكبيرة في إمكانات منتخب إسبانيا، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك خط وسط قويًا ولاعبين أصحاب جودة عالية، سواء ضمن التشكيلة الأساسية أو بين البدلاء، وهو ما يمنح الجهاز الفني العديد من الخيارات خلال المباراة.

وأكد أن الجميع داخل المنتخب يؤمن بقدرته على تقديم أداء قوي أمام البرتغال، وأن الروح القتالية والتركيز والالتزام ستكون عناصر حاسمة في هذه المواجهة الإقصائية، معربًا عن أمله في إسعاد الجماهير وتحقيق التأهل إلى الدور التالي

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