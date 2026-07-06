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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الانتهاء من مقابلة المتقدمين لاختيار 23 قيادة جديدة بالتنمية المحلية والبيئة

لجنة اختيار المتقدمين للوظائف القيادية المحلية
لجنة اختيار المتقدمين للوظائف القيادية المحلية
ايمان البكش

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية لاختيار المتقدمين علي بعض الوظائف الشاغرة بديوان عام الوزارة بالمستوى الوظيفي «الممتاز – العالى – المدير العام»، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف وذلك طبقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2026.

لجنة اختيار القيادات 

وتضم لجنة القيادات كل من د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ود. رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق ود. طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وعدد من قيادات الوزارة .

المقابلات الشخصية 

من جانبها أشارت د.منال عوض إلى أنه خلال اليوم الرابع لانعقاد اللجنة تم اجراء المقابلات لحوالى 120 متقدم على وظائف مدير عام المجالس المحلية، شئون القيادات المحلية، تطوير نظم عمل ومجالات التنمية المحلية، التفتيش الفني والهندسي، تنفيذ البرامج التدريبية، المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، الشئون القانونية والشئون الادارية ، مشيرة إلى أن إجمالى عدد المتقدمين للإعلان بلغ 444 متقدماً و منهم 375 مستوفين الشروط الخاصة بالإعلان بعد فحص ملفاتهم وتنطبق عليهم الشروط وقدموا المستندات الخاصة بالمسابقة ، حيث تم الانتهاء من مقابلتهم جميعاً من جانب اللجنة .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن لجنة القيادات تقوم خلال المقابلات الشخصية بالتعرف علي التاريخ الوظيفي للمتقدمين وخبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها بالديوان العام للوزارة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة .

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية والبيئة قد أعلنت عن حاجتها لشغل 23 وظيفة قيادية شاغرة بديوان عام الوزارة ويتضمن الإعلان 2 وظيفة بالمستوى الوظيفي الممتاز، وهي: الوكيل الدائم، ورئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ، كما تضمنت 6 وظائف بالمستوى الوظيفي العالي، تشمل: رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الوحدات المحلية، ورئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

كما شمل الإعلان كذلك 15 وظيفة مدير عام في عدد من القطاعات والإدارات العامة الحيوية، من بينها إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، و المراعة الداخلية والحوكمة ، والتخطيط المحلي، المجالس المحلية، وشؤون القيادات التنفيذية المحلية، وتطوير نظم العمل ومجالات التنمية المحلية، والتفتيش الفني والهندسي، وتنفيذ البرامج التدريبية، والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والشؤون القانونية، وعمليات الموارد البشرية، والاستحقاقات والمزايا، والشؤون الإدارية، والأمن.

منال عوض التنمية المحلية التنمية المحلية والبيئة الوظائف القيادية الشاغرة

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