قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قاليباف: قتلة خامنئي سينالون جزائهم.. و تحرير القدس الخطوة النهائية للثأر
بعد الخروج من المونديال.. رونالدو يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع البرتغال
الفراعنة مستعدون.. منتخب مصر يعاين ملعب مرسيدس بنز قبل موقعة الأرجنتين
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. كم سعر عيار 21؟
رونالدو خارج المونديال.. إسبانيا تقصي البرتغال بهدف قاتل وتتأهل لدور الثمانية
روبيو: الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الشراكة الثنائية مع جزر القمر
إعلامي عن تصريحات حسام حسن: العرب كلهم فخورين بيك
انتصار تكشف عن توقعاتها لنتيجة مباراة مصر والأرجنتين.. خاص
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3535 قتيلا
ارتفاع وفيات تفشي الإيبولا في الكونغو الديمقراطية لأكثر من 500 حالة
المنفي وجوتيريش يبحثان تطورات العملية السياسية في ليبيا
أحمد الشرع: زيارة ماكرون لسوريا تشكل تطورا ‏مهما في العلاقات بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026: يأتيك الدعم من والدتك

برج العذراء
برج العذراء

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026

قد تبدأ يومك وأنت تفكر في المنزل والعائلة والراحة النفسية أكثر من أي شيء آخر. قد تُصبح خطط المنزل، أو رأي أحد الوالدين، أو الرغبة في تنظيم محيطك أكثر أهمية. وقد يكون هذا وقتًا مناسبًا أيضًا للتعامل مع الأمور العملية كالإصلاحات، أو شراء منزل، أو التخطيط لزيارة عائلية، وقد يأتيك الدعم من والدتك أو من شخصٍ يُشبهك في الأمومة من خلال نصيحة مفيدة أو لفتة لطيفة تُشعرك بالاطمئنان.

توقعات برج العذراء عاطفيا

 قد تشعر العلاقات اليوم بالهدوء والدعم، خاصةً من خلال اللحظات اليومية البسيطة. إذا كنت متزوجًا، فإنّ المحادثات البسيطة حول المنزل، أو الخطط المستقبلية، أو المسؤوليات اليومية قد تُقرّبكما أكثر. حتى تناول وجبة هادئة معًا أو قضاء وقت ممتع معًا قد يُعزّز علاقتكما..

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

ترتبط صحتك النفسية والجسدية ارتباطًا وثيقًا. فالحفاظ على التوازن الداخلي يساعدك على الشعور بمزيد من النشاط والتركيز لذا، أعطِ الأولوية للأنشطة التي تُساعدك على الشعور بالاستقرار، مثل التأمل الهادئ، والاسترخاء، أو قضاء الوقت في بيئة..

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

لا تزال مسيرتك المهنية تتطلب اهتمامك، حتى وإن كانت شؤون الأسرة تشغل جزءًا من يومك. قد تتطلب الاجتماعات والعروض التقديمية والتقارير والمسؤوليات التي تتطلب التعامل مع الجمهور نهجًا احترافيًا ومنظمًا. 

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

قد تُبشّر المناقشات المتعلقة بالعقارات أو خطط تحسين المنزل بنتائج واعدة، مع ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للأوراق الرسمية قبل المضي قدمًا. كما قد تُتيح العلاقات المهنية أو مع الأصدقاء فرصًا مالية مفيدة، حتى وإن كان التقدم بطيئًا بعض الشيء. وقد تظهر نفقات صغيرة غير متوقعة، لذا فإن الحفاظ على مرونة ميزانيتك قد يُساعدك على الشعور بالراحة.

العذراء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم العذراء اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

العدادات الكودية

أمر عاجل بشأن 10 ملايين أسرة بعد أزمة العدادات الكودية

ظاهرة الثعابين

بعد تزايد ظهور الكوبرا .. بيطرية تكشف الأسباب الحقيقية وتحذر من الإخلال بالتوازن البيئي

انتشار الثعابين

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

التموين

التموين: حذف 850 ألف مواطن من منظومة الدعم.. ومفاجأة سارة للمستحقين

ترشيحاتنا

افتتاح الندوة السنوية لشبكة مراكز العلاقات المسيحية الإسلامية بالقاهرة

رئيس القطاع الديني بالأوقاف: الدولة بقيادة الرئيس السيسي تدعم قيم المواطنة والتعاون بين الأديان

سجود السهو

هل سجود السهو سجدة واحدة أم سجدتان؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

حكم السبّ والشتم.. أمين الإفتاء: ليس من شيم المؤمن وهذه عقوبته

بالصور

براءات جديدة من فيراري تلمح إلى نسخ أكثر قوة من F80 و12 سيليندري

فيراري F80
فيراري F80
فيراري F80

لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون

لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون
لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون
لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون

لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين

لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين
لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين
لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين

بدء عزاء والدة الإعلامية ريهام الديب بمسجد المشير طنطاوي

عزاء والدة ريهام الديب
عزاء والدة ريهام الديب
عزاء والدة ريهام الديب

فيديو

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد