قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: ارتفاع معدلات الولادة القيصرية يستدعي تحركا عاجلا لحماية الأمهات
مساعد الخارجية الأسبق: زيارة ماكرون لسوريا تهدف لاستعادة فرنسا لدورها في المنطقة
بسبب حادث دراجة نارية.. القبض على طرقى مشاجرة ببنى سويف
الحصار الأمريكي مستمر.. انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء كوبا
جلسة مطولة بين عموتة ووائل جمعة في مقر الأهلي.. تفاصيل
إعلام لبناني : فضل شاكر يخرج من المستشفى ويعود إلى محبسه
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا
سيف زاهر : من أجل الحلم .. لنكتب التاريخ يا صلاح
الطماطم تعاود الارتفاع .. مقاجأة في أسعار الخضروات اليوم
فيه شوية أمطار .. أحمد موسى يعلن خبرا غير متوقع على الهواء
ألسنة اللهب تلتهم أحواشًا وأشجار نخيل في جرجا.. والحماية المدنية تمنع كارثة
تشكيل البرتغال أمام إسبانيا في دور الـ16 بكأس العالم 2026.. رونالدو يقود الهجوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأمريكي في يونيو وسط تراجع ضغوط التضخم

الخدمات الأمريكي
الخدمات الأمريكي
أ ش أ

تباطأ معدل نمو قطاع الخدمات الأمريكي في شهر يونيو الماضي، في وقت واصلت فيه شركات هذا القطاع الحيوي التعامل مع الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب في إيران.
وأظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات الأمريكي، الصادرة اليوم /الإثنين/، تراجع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى 54.0 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ 54.5 نقطة في مايو، وجاءت القراءة دون توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 54.2 نقطة.
وتعد أي قراءة فوق مستوى 50 نقطة مؤشراً على نمو القطاع وانتعاشه.
ويكتسب قطاع الخدمات أهمية بالغة كونه المحرك الأساسي لأكبر اقتصاد في العالم، حيث يسهم بأكثر من ثلثي إجمالي الناتج المحلي والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وكانت الشركات سارعت في مايو الماضي إلى تأمين طلباتها بهدف الحد من تداعيات أي قفزات سعرية محتملة قد تنتج عن صدمة أسواق الطاقة بسبب الحرب؛ إلا أن هذا الزخم تباطأ على ما يبدو الشهر الماضي؛ إذ تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 55.1 نقطة مقابل 57.3 نقطة في الشهر السابق، وإن سجلت الطلبيات المتراكمة (المتأخرة) بعض المكاسب.
وشهد شهر يونيو الماضي توقيع اتفاق سلام مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، مما ساهم في دفع أسعار النفط للتراجع مجدداً إلى مستويات ما قبل الحرب، وهو ما أدى بدوره إلى تهدئة المخاوف بشأن معدلات التضخم.
وانعكس هذا الهبوط في أسعار النفط على مؤشر الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات، حيث انخفض إلى 67.6 نقطة مقارنة بـ 71.3 نقطة في مايو.
ورغم هذا الانخفاض، لا تزال القراءة مرتفعة نسبياً؛ وحذر بعض الاقتصاديين من أن الضغوط التضخمية الأساسية الناتجة عن الطفرة السابقة في أسعار الخام قد تستغرق بعض الوقت لتتلاشى تماماً من مفاصل الاقتصاد الكلي، وفي الوقت نفسه، تساهم الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي في زيادة أسعار سلع حيوية مثل الرقائق الإلكترونية والأجهِزة التقنية.
ويراقب المستثمرون عن كثب توقعات التضخم، نظراً لتأثيرها المباشر على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة خلال ما تبقى من العام الحالي.
ودفعت مؤشرات تباطؤ التضخم، بالتزامن مع بيانات الوظائف غير الزراعية المخيبة للتوقعات الأسبوع الماضي، العديد من المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على زيادة وشيكة في أسعار الفائدة، وإن ظل رفعها متوقعاً قبل نهاية العام الجاري.
ومن الناحية النظرية، يساهم رفع تكاليف الاقتراض في كبح جماح التضخم، لكنه ينطوي على مخاطر قد تؤثر سلباً على سوق العمل والاقتصاد بشكل عام.
وفيما يتعلق بسوق العمل، يرى بعض الاقتصاديين أن وضع الوظائف الحالي يشهد حالة من الاستقرار حيث يمتنع أصحاب العمل عن التوظيف الجديد أو تسريح العمالة الحالية بـمعدلات كبيرة؛ حيث ارتفع مقياس معهد إدارة التوريدات للتوظيف في قطاع الخدمات إلى 51.2 نقطة، صعوداً من 47.9 نقطة المسجلة

قطاع الخدمات الأمريكي القطاع الحيوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

العدادات الكودية

أمر عاجل بشأن 10 ملايين أسرة بعد أزمة العدادات الكودية

حريق فى الساحل الشمالى

اندلاع حريق ضخم .. النيران تلتهم سيارات داخل قرية بالساحل الشمالي

انتشار الثعابين

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة العاصمة يفتتحان مشروعات علمية وطبية

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يغادر إلى أوزبكستان للمشاركة في منتدى الحضارة الإسلامية

التعليم العالي

وزير التعليم العالي: تطوير المهارات وربط التعليم بسوق العمل وتعزيز الاستدامة والحماية المجتمعية ضمن أولويات المرحلة المقبلة

بالصور

بدء عزاء والدة الإعلامية ريهام الديب بمسجد المشير طنطاوي

عزاء والدة ريهام الديب
عزاء والدة ريهام الديب
عزاء والدة ريهام الديب

رولز رويس تزيح الستار عن فانتوم "ريجاتا".. تحفة فريدة تستلهم أناقة اليخوت الفاخرة

فانتوم ريجاتا
فانتوم ريجاتا
فانتوم ريجاتا

بدء عزاء والدة حسام الدين محمد بمسجد الشرطة

عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد

الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة

الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة
الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة
الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة

فيديو

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

المزيد