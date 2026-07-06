أسامة عرابي: مواجهة الأرجنتين صعبة.. ونخشى غياب العدالة التحكيمية أمام ميسي| فيديو

أكد الكابتن أسامة عرابي، نجم منتخب مصر السابق، أن لاعبي المنتخب الوطني لديهم أمل وعزيمة لمواجهة الأرجنتين بقيادة ميسي، موضحًا أن المباراة في غاية الصعوبة، خاصةً كونها حامل اللقب.

وأضاف أسامة عرابي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الأرجنتين تملك أفضل لاعب في الكرة العالمية، كما أنه يفعل أشياء في كرة القدم لا يمكن توقعها، معقبًا: «رغم كل الصعاب دي، ممكن نعملها إن شاء الله، لأن قائمة الأرجنتين الحالية لعبت النسخة الماضية في كأس العالم وخسرت أمام السعودية».

وتابع: «الحماس والروح لدى اللاعبين غدًا ستكون مرتفعة، وكل اللاعبين سيكونون على قدر المسئولية، ولازم ناخد بالنا من حدوث مشاكل مع لاعبي الأرجنتين وتجنب العصبية».

وأردف أسامة عرابي: «الاتحاد الدولي والرعاة بيعملوا حسابًا للنجوم الكبار، لذلك نخشى من غياب العدالة التحكيمية، كمان اللي حصل من الاتحاد الدولي وطلب ترامب رفع إيقاف الطرد عن لاعب أمريكي حادثة فريدة».

ونوه إلى أن هناك حالة تحكيمية كان يجب فيها طرد ميسي في إحدى مباريات الأرجنتين في دور المجموعات، ولكن الحكم تغاضى عن الطرد.

وأردف: «مباراة إمبارح بين فرنسا وباراجواي، كان المفروض فيها طرد 5 لاعبين من منتخب باراجواي، دول كانوا بيضربوا بعنف وتدخلاتهم قوية، وفي الآخر لاعبو فرنسا هم اللي خدوا الإنذارات».