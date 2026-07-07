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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شمال سيناء:قصور الثقافة تقدم ورش تثقيفية وفنية وأنشطة صيفية متنوعة لنشر الوعي والإبداع

شمال سيناء:قصور الثقافة تقدم ورش تثقيفية وفنية وأنشطة صيفية متنوعة لنشر الوعي والإبداع
شمال سيناء:قصور الثقافة تقدم ورش تثقيفية وفنية وأنشطة صيفية متنوعة لنشر الوعي والإبداع
أ ش أ

 واصل فرع ثقافة شمال سيناء تنفيذ أجندته المتنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار خطة وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي بالمحافظات، وتحت إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أحمد يسري، وبمتابعة أشرف المشرحاني، مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء.

وشهد قصر ثقافة العريش سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية الهادفة، حيث أُقيم حوار مفتوح للطفل بعنوان «السلوك السليم في التربية» أدارته الفنانة إيناس سمير، مدير القصر، والتي أكدت أن التعامل مع الأطفال يتطلب فهما لطبيعة مراحل نموهم المختلفة، مشيرة إلى أهمية ترسيخ السلوك الإيجابي من خلال القدوة الحسنة، والحوار البناء، والابتعاد عن العنف، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بعدالة، وعدم التمييز بين الأبناء، بما يسهم في بناء شخصية سوية ومتوازنة.

وفي إطار الأنشطة الصيفية، نظم القصر ورشة للقراءة الحرة بهدف تشجيع الأطفال على القراءة وتنمية الوعي الثقافي لديهم، إلى جانب ورشة للفنون التشكيلية في مجال فن الورق الملون، تعلم خلالها المشاركون كيفية تصميم شنط وأقنعة ورقية مبتكرة، وسط أجواء تفاعلية شهدت مشاركة واسعة من الأطفال ورواد القصر.

وفي بيت ثقافة 30 يونيو، نظمت مسابقة ثقافية في المعلومات العامة تناولت محور السكان، قدمها سليمان منصور، مدير البيت، بهدف تنمية الثقافة العامة وتعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية لدى المشاركين.

من جانبها، نظمت مكتبة العبور ورشة قراءة حرة ومناقشة لكتاب «القيم والأخلاق» تأليف السيد إبراهيم، ناقشتها هبة محمود، مدير المكتبة، حيث تناولت مفهوم القيم باعتبارها المبادئ التي توجه سلوك الإنسان وتمكنه من التمييز بين الصواب والخطأ، كما أوضحت أن الأخلاق تتمثل في الصفات والسلوكيات الحميدة مثل الصدق، والأمانة، والاحترام، والتعاون، ومساعدة الآخرين، باعتبارها أساسا لبناء مجتمع متماسك.

وفي بيت ثقافة المساعيد، تواصلت الفعاليات بورشة حكي بعنوان «الطفل بين العلم والتكنولوجيا»، تحدث خلالها أحمد صابر، مدير البيت، عن أهمية الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا في التعلم وتطوير الأداء، وحذر من مخاطر سوء استخدامها، كما استضاف البيت محاضرة تدريبية باستخدام جهاز العرض « الفيديو بروجكتور » قدمها ياسين سعيد جمال، أحد رواد القصر، تناول خلالها أساسيات البرمجة ومفاهيمها الأولى، وذلك بإعداد سلوى برعي، مسؤول النشاط.

وفي سياق الأنشطة الفنية، استضافت مكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة ورشة للرسم حول «طبيعة المكان والبيئة» قدمها جمال إبراهيم، مدير المكتبة، بهدف تنمية الحس الفني لدى الأطفال وتشجيعهم على التعبير عن البيئة المحيطة من خلال الرسم.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة الهادفة إلى تقديم برامج ثقافية وفنية متكاملة تسهم في بناء الوعي المجتمعي، واكتشاف وتنمية المواهب، وترسيخ القيم الإيجابية لدى الأطفال والشباب، بما يحقق أهداف التنمية الثقافية ويعزز دور الثقافة في خدمة المجتمع، تزامناً مع اختيار شمال سيناء عاصمةً للثقافة المصرية لعام 2026.

فرع ثقافة شمال سيناء الأنشطة الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وزارة الثقافة نشر الوعي الثقافي بالمحافظات

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