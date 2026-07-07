المشدد 10 سنوات لمتهم زور توكيلاً واستولى على قطعة أرض بأسيوط

قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بالاشتراك مع متهم آخر سبق الحكم عليه، في تزوير توكيل رسمي والاستيلاء على قطعة أرض بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين، وعلاء الدين سيد عبد المالك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.



وتعود وقائع القضية رقم 12775 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى تلقي قسم شرطة ثان أسيوط بلاغًا من "أيمن . ع . ع" وشقيقته "إيمان . ع . ع"، اتهمَا فيه "مدحت . ب . ف" وآخر سبق الحكم عليه، بتزوير توكيل منسوب صدوره إلى مكتب توثيق جامعة أسيوط، ثم استخدامه في بيع قطعة أرض مملوكة لهما ونقل ملكيتها دون وجه حق.

وكشفت تحريات الملازم أول عمرو ياسر حافظ، معاون مباحث الأموال العامة بأسيوط، صحة الواقعة، حيث تبين أن المتهمين قاما باصطناع محرر رسمي عبارة عن "توكيل عام" منسوب زورًا إلى مكتب توثيق جامعة أسيوط التابع لمصلحة الشهر العقاري، ثم حررا عقد بيع ابتدائي بينهما، واستعملا التوكيل المزور بتقديمه إلى الجهة المختصة لإثبات واقعة بيع الأرض.



وأكدت التحريات أن المتهمين ارتكبا الواقعة بقصد الاستيلاء على قطعة الأرض محل البلاغ دون وجه حق، وبعد تداول القضية أمام المحكمة أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.