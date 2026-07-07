مواصفات مرسيدس EQS موديل 2026 الكهربائية

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

مرسيدس EQS موديل 2026

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مرسيدس EQS موديل 2026 ، وتنتمي EQS لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات مرسيدس EQS موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس EQS موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث .

مرسيدس EQS موديل 2026

ويوجد بـ مرسيدس EQS موديل 2026 أيضا، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

محرك مرسيدس EQS موديل 2026

مرسيدس EQS موديل 2026

قوة سيارة مرسيدس EQS موديل 2026 تصل إلي 449 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، وبها عزم دوران 828 نيوتن/متر، وتصل سرعتها من 0 إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ مرسيدس EQS موديل 2026

مرسيدس EQS موديل 2026

تمتلك سيارة مرسيدس EQS موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

سعر مرسيدس EQS موديل 2026

مرسيدس EQS موديل 2026

تتوافر سيارة مرسيدس EQS موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 8 مليون و 850 ألف جنيه .

