أنشطة صيفية ومسارح نابضة بالحياة.. قصور الثقافة تراهن على الوعي والإبداع في المحافظات

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، تنفيذ برنامجها الصيفي في مختلف المحافظات، عبر حزمة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية، بالتزامن مع استمرار فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى تنمية الوعي واكتشاف المواهب ودعم الحركة المسرحية.



وفي محافظة الغربية، شهدت المواقع الثقافية إقبالا من الأطفال والشباب على المحاضرات وورش الفنون، حيث نظم قصر ثقافة الطفل بطنطا مناقشة لكتاب «استزراع الأراضي» تناولت أهمية استصلاح الأراضي في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين البيئة، إلى جانب معرض للفنون التشكيلية ودورة لتعليم الخط العربي.



كما احتضنت مكتبة دار الكتب بطنطا ندوة حول أهمية التفكير الإيجابي، أكدت ضرورة مواجهة التحديات بروح التفاؤل، إلى جانب ورش للخط العربي وتعليم الشطرنج، فيما استمرت الأنشطة الصيفية في عدد من المكتبات والمواقع الثقافية من خلال ورش الحكي والفعاليات الموجهة للأطفال.



وفي الفيوم، تنوعت الفعاليات بين التوعية الوطنية والدينية والصحية، حيث استضاف قصر ثقافة الفيوم محاضرة عن بطولات شهداء البرث، فيما ناقشت مكتبة الفيوم العامة قضايا النظافة الشخصية ومخاطر الإدمان، إلى جانب محاضرات تشجع على القراءة وتنمية الوعي ضمن مبادرة «جيل واعٍ.. وطن أقوى».



كما شهدت المحافظة انطلاق ورش لتعليم الكبار والخياطة دعما لبرامج محو الأمية وتمكين المرأة، إلى جانب ورش للحكي الموجه للأطفال بهدف غرس القيم الإيجابية، فضلا عن مجموعة من الورش الفنية والحرفية في المكرمية والأشغال اليدوية وتنمية المهارات.



وعلى خشبات المسرح، تواصلت عروض المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، حيث قدمت فرقة مصطفى كامل عرض «سالب صفر» على مسرح السامر، متناولا العلاقة المعقدة بين الإنسان والتكنولوجيا، ومخاطر إساءة توظيف التطور العلمي في السيطرة على البشر، من خلال معالجة درامية تمزج بين الخيال العلمي والإثارة، مدعومة بعناصر بصرية حديثة مثل الفيديو مابينج والإضاءة التكنولوجية.



وأشاد النقاد بالرؤية الإخراجية للعرض وما طرحه من تساؤلات أخلاقية حول مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع الإشارة إلى نجاحه في توظيف الصورة المسرحية لخدمة الفكرة الدرامية.

وفي قصر ثقافة روض الفرج، قدمت فرقة بيت ثقافة بولكلي عرض «طائر»، الذي حمل رسالة إنسانية عن البراءة والسلام، من خلال حكاية شاب أبكم يتحول إلى رمز للأمل قبل أن يواجه قسوة المجتمع، في معالجة مسرحية اعتمدت على الأداء الحركي والرمزية والتشكيلات البصرية، وحظيت بإشادة نقدية لما قدمته من رؤية فكرية وجمالية.



وتعكس هذه الفعاليات تنوع برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الإجازة الصيفية، حيث تجمع بين التثقيف والتوعية، واكتشاف المواهب، وتنشيط الحركة المسرحية، بما يسهم في وصول الخدمات الثقافية إلى مختلف المحافظات، وتعزيز دور الثقافة في بناء الإنسان المصري.