مسؤول سابق في الناتو: سياسة الولايات المتحدة تسببت بمعادلة معقدة داخل الحلف

قال روبرت بيتشزيل، مسؤول سابق في الناتو، إن هناك بالفعل منافسة حقيقية وواقعية بين دول الناتو في سوق السلاح، لكن الأمر في النهاية تحكمه آليات السوق، فهناك منافسة بين الشركات المصنعة، وهذا أمر طبيعي عندما يرتفع حجم الطلب، كما يحدث الآن نتيجة الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي من جانب الدول الأعضاء، وليس الولايات المتحدة وحدها.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن هذا ينطبق على الجميع، لكن المشكلة الأساسية حاليًا ليست المنافسة في حد ذاتها، وإنما أن شركات الصناعات الدفاعية لم تكن قادرة على تلبية حجم الطلب بالسرعة المطلوبة، بما يتناسب مع وتيرة إعادة التسلح التي تشهدها هذه الدول، في ظل تداعيات الحرب.

أشار إلى أنه يمكن الإشارة إلى عدد من الأزمات والخلافات التي شهدها الحلفاء، وهذا ليس أمرًا جديدًا، فهناك خلافات ونزاعات تحدث حتى داخل الدولة الواحدة، فضلًا عن الخلافات بين الدول الأعضاء.

الحصص الصناعية

وتابع: "يمكنني أن أذكر أمثلة أخرى، مثل بعض الخلافات بين إسبانيا وألمانيا بشأن عدد من المشروعات الدفاعية، وكذلك الخلافات المتعلقة ببعض برامج الطائرات، حيث لم تتفق الدول على نسب المشاركة أو الحصص الصناعية، لكن الصورة الأشمل هي أن السياسة الأمريكية نفسها أوجدت معضلة معقدة".