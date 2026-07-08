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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرف على تفاصيل حفل الشامي في جرش الـ 40

الشامي
الشامي
أحمد البهى

يستعد الفنان السوري الشامي لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ40. 

الحفل من المقرر أن يقام يوم 31 من الشهر الجاري، على المسرح الجنوبي. 


من ناحية أخرى، قد طرح المطرب السوري الشامي أحدث أعماله الغنائية بعنوان “أنا بعدك” عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى.

وشهدت الأغنية منذ طرحها تفاعلًا ملحوظًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وتخطت النصف مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

كما شارك الشامي مقطعًا من الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، ما دفع جمهوره إلى التفاعل معها بشكل واسع. 

الشامي يرد على شائعات اعتزاله الفن 

وحسم الفنان الشامي الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن اعتزاله الفن، وذلك بعد انتشار شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزامنًا مع إلغاء حفله الذي كان مقررًا إقامته في مدينة طرابلس الليبية. 

ورد الشامي على هذه الأنباء عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مؤكدًا أن كل ما تردد عن اعتزاله لا أساس له من الصحة. وقال: «لا ما اعتزلت.. شائعة من بعض الأغبياء، راح أعيش فنان وأموت فنان، وأنا واهب حياتي للفن». 

وجاء رد الشامي بعد تداول أنباء عن اعتزاله، عقب إلغاء حفله في ليبيا قبل ساعات من انطلاقه، وهو ما أثار حالة من الجدل بين جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إلغاء حفل الشامي 

جاء ذلك بعدما أثار المطرب الشامي حالة من الجدل عقب وصوله إلى ليبيا على متن طائرة رئاسية لإحياء حفل غنائي في أحد المولات التجارية هناك.

وتسبب الأمر في حالة من الجدل، ما دفع عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا إلى انتقاد الحفل، وسط تباين في الآراء حول مشاركة الفنان، قبل أن يقرر منظمو الحفل إلغاءه، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب الإلغاء. 


 

الفنان السوري الشامي مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته ال40 الشامي

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