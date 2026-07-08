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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الفضالي يتقدم بمذكرة احتجاج رسمية إلى "الفيفا" بشأن الأخطاء التحكيمية في مباراة مصر و الأرجنتين

المستشار أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الاستقلال ورئيس هيئة الشبان العالمية
المستشار أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الاستقلال ورئيس هيئة الشبان العالمية
معتز الخصوصي

تقدم كلا من المستشار أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الاستقلال ورئيس هيئة الشبان العالمية و المحامي خالد محب و المحامي أشرف حمدي  والمحامية سماح محمود و المحامي هاني سمير ناجي  وعدد كبير من المحامين والقانونيين والحقوقيين والشخصيات العامة والمهتمين في مصر بمذكرة احتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم " الفيفا " بشأن الأخطاء التحكيمية في مباراة مصر و الأرجنتين في بطولة كأس العالم.

وجاء في نص المذكرة : 
السادة/ الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"  
لجنة الحكام - لجنة الانضباط  
تحية طيبة وبعد،

نتقدم لسيادتكم بهذا الاحتجاج الرسمي بشأن المباراة التي جمعت منتخب مصر الوطني ومنتخب الأرجنتين بتاريخ 7 يوليو 2026 بمدينة أتلانتا - الولايات المتحدة الأمريكية ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026 والتي انتهت بفوز منتخب الأرجنتين 3-2.

أولاً: وقائع الاحتجاج  
شهدت المباراة المشار إليها أخطاء تحكيمية جسيمة ومؤثرة بشكل مباشر على نتيجة المباراة، ثابتة بالفيديو والتسجيلات الرسمية للمباراة، وتتمثل في الآتي:
1. عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة 100% لصالح لاعب منتخب مصر الكابتن محمد صلاح بعد عرقلة واضحة داخل منطقة الجزاء دون الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR.
2. إلغاء هدف صحيح لمنتخب مصر كان من شأنه تعديل نتيجة المباراة.
3. احتساب هدف لصالح منتخب الأرجنتين من حالة تسلل واضحة مع تغاضي طاقم التحكيم عن الرجوع لتقنية الـ VAR.
4. رفض حكم الساحة الرجوع لتقنية الفيديو رغم المطالبات المتكررة من لاعبي وجهاز منتخب مصر.
5. التغاضي عن حالات اعتداء متعمد على لاعبي منتخب مصر بدون كرة، ومنها الواقعة الثابتة بالفيديو للاعب إمام عاشور والتي تم خلالها صفعه والاعتداء البدني عليه بشكل واضح دون اتخاذ أي إجراء تحكيمي.

ثانياً: الأسانيد القانونية  
إن الأخطاء المشار إليها أعلاه تمثل مخالفة صريحة للمبادئ الأساسية للعبة المنصوص عليها في النظام الأساسي للفيفا، وخاصة مبادئ النزاهة والحياد واللعب النظيف، كما تشكل مخالفة للمادة 13 من اللائحة التأديبية للفيفا.

ثالثاً: الطلبات  
بناء على ما تقدم، نلتمس من سيادتكم:
1. فتح تحقيق عاجل في أداء طاقم التحكيم للمباراة المشار إليها وإيقافهم عن إدارة المباريات لحين انتهاء التحقيق.
2. اعتماد تقرير فني مستقل من لجنة الحكام بالفيفا بشأن الحالات المذكورة.
3. اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق منتخب مصر الوطني وفقاً للوائح الفيفا.

مرفقات:  
1. اسطوانة مدمجة CD/DVD متضمنة لقطات الفيديو للحالات محل الاحتجاج.

المستشار أحمد الفضالي مباراة مصر و الأرجنتين الأخطاء التحكيمية الفيفا بطولة كأس العالم

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