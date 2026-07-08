سعر بنزين 92 و95 الآن في مصر

يتابع المواطنون أسعار البنزين والسولار يومياً خاصة بعد حديث رئيس الوزراء عن عودة لجنة التسعير التلقائي المنتجات البترولية للعمل اعتباراً من الربع الأول من العام المالي الجارى، حيث من المقرر عقد إجتماع للجنة خلال يوليو الجاري وتسعير المواد البترولية في ظل ترقب هائل لقرارات اللجنة وما إذا كان سيتم تثبيت أم زيادة أسعار البنزين 2026 بعد أخر زيادة في مارس الماضي.

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

استقرت أسعار البنزين عند المستويات التالية:

سعر بنزين 80 : 20.75 جنيهًا للتر.

سعر بنزين 92 : 22.25 جنيهًا للتر.

سعر بنزين 95 : 24.00 جنيهًا للتر.

سعر السولار والكيروسين

السولار: 20.50 جنيهًا للتر.

الكيروسين: 20.50 جنيهًا للتر.

أسعار أنابيب البوتاجاز

وجاءت أسعار أسطوانات البوتاجاز دون تغيير، كالتالي:

الأنبوبة المنزلية (12.5 كجم): 275 جنيهًا.

الأنبوبة التجارية: 550 جنيهًا

عودة لجنة تسعير المنتجات البترولية في يوليو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عودة لجنة التسعير التلقائي المنتجات البترولية للعمل اعتباراً من الربع الأول من العام المالي الجارى “من يوليو إلى سبتمبر” للتسعير العادل للمنتجات البترولية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة توفر الاحتياجات اللازمة من الوقود لمحطات الكهرباء، وهناك متابعة مستمرة فى هذا الملف.

مدبولي: لم نتخذ قرار زيادة أسعار الوقود

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة لم تتخذ أي إجراءات لزيادة أسعار الوقود خلال الفترة التي شهدت ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى نحو 125 دولارًا للبرميل خلال شهر أبريل الماضي، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم استقرار الأسواق.

اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

وأوضح رئيس الوزراء أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ستعاود عملها اعتبارًا من الربع الأول للعام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من يوليو، وذلك في إطار الآليات التي تتبعها الدولة لضمان التوازن بين المتغيرات العالمية ومتطلبات السوق المحلية.

الحكومة رفضت تحريك البنزين بسبب الحرب

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" قبل الحرب بيوم كان سعر برميل البترول 69 دولارا ولما خدنا الإجراءات اللي خدناها بشان أسعار البنزين كان سعر البرميل وصل لـ 93 دولارا للبرميل".

وتابع مدبولي:" الأسعار وصلت في أبريل الماضي لـ 125 دولارًا بسبب الحرب في إيران والدولة ساعتها مخدتش إجراء اخر إضافي بتحريك أسعار البنزين والزيادة كانت تعتبر 100 % من السعر اللي كان موجود قبل الحرب".