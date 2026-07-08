النيران تلتهم شقة سكنية بسوهاج.. والحماية المدنية تتدخل

اندلع حريق هائل داخل شقة سكنية بالطابق السادس العلوي بأحد العقارات الكائنة بشارع أسيوط- سوهاج، دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وسط حالة من الذعر بين الأهالي، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي طوابق العقار والعقارات المجاورة.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بورود بلاغا مفاده نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع أسيوط- سوهاج، بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني حول المكان لتسهيل أعمال السيطرة على الحريق.

وبمجرد وصول سيارات الإطفاء، بدأت القوات في التعامل مع النيران التي تصاعدت من الشقة الواقعة بالطابق السادس، وسط جهود مكثفة لمحاصرة مصدر الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء العقار، خاصة مع وجود الشقة في أحد الطوابق العليا وهو ما شكل صعوبة نسبية أمام فرق الإطفاء.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج إلى موقع الحادث، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما يتم فحص المكان للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر التلفيات الناتجة عنه.

ولم يتم حتى الآن الكشف عن وجود إصابات أو خسائر بشرية جراء الحريق، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الحماية المدنية أعمال التبريد عقب السيطرة على النيران، للتأكد من عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى.

من جانبها، بدأت الجهات المختصة في إجراء المعاينات اللازمة لموقع الحريق، تمهيدًا لكشف ملابساته وتحديد السبب الرئيسي وراء اندلاع النيران، سواء كان نتيجة ماس كهربائي أو أي أسباب أخرى، مع تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.