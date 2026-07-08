محمد فاروق: مباراة مصر لن تُعاد رغم الأخطاء التحكيمية

أكد محمد فاروق، الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام الرئيسية السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة منتخب مصر لا يمكن إعادتها رغم الجدل الذي صاحب القرارات التحكيمية، موضحًا أن لوائح وقوانين كرة القدم تحسم هذه المسألة بشكل واضح.

وأوضح فاروق، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن إعادة أي مباراة لا تتم بسبب الأخطاء التقديرية للحكم، سواء كانت صحيحة أو خاطئة، وإنما تقتصر فقط على الحالات التي يثبت فيها وقوع خطأ في تطبيق قانون اللعبة.

وأشار إلى أن الاحتجاجات أو الاعتراضات على الأداء التحكيمي تعبر عن وجهات نظر مشروعة، لكنها لا تمثل سندًا قانونيًا لإعادة اللقاء.

وأكد على أن قرارات الحكم داخل الملعب تظل نهائية وفقًا للوائح المنظمة للمنافسات.