كندة علوش في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

يستضيف برنامج "بيت مراد" الذي يقدمه الكاتب أحمد مراد على قناة "ON"، النجمة كندة علوش وذلك في حلقة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المقرر أن تكشف كندة علوش، العديد من الأسرار حول حياتها الفنية منذ دخولها عالم التمثيل.

يأتي الموسم الجديد من "بيت مراد" استكمالًا للبرنامج الذي نجح في تقديم الثقافة بصورة معاصرة، من خلال مواقف درامية تدور داخل المنزل بين أحمد مراد وابنته "فاتيما"، حيث تُطرح من خلال هذه المواقف مجموعة من الكتب والأفكار والنقاشات الاجتماعية بشكل غير مباشر، في قالب يجمع بين المعرفة والترفيه.

أعمال كندة علوش

وكان أحدث أعمال كندة علوش، الفنية هو مسلسل اخواتي، الذي تم عرضه العام الماضي 2025.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل "اخواتي" من بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة.