كندا تطلب استعارة هالاند من النرويج في مونديال 2030

في مشهد جمع بين السياسة وكرة القدم، خطف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأنظار خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في تركيا، بعدما وجه طلبًا طريفًا إلى نظيره النرويجي بشأن النجم إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وخلال لقاء جمع كارني برئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره والمستشار الألماني فريدريش ميرتس على هامش القمة التي أقيمت في أنقرة، استغل رئيس الوزراء الكندي الحديث عن قوة العلاقات بين البلدين ليوجه مزحة كروية إلى الجانب النرويجي.

وقال كارني في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "التعاون والتنسيق لا يتعلقان فقط بتبادل المعدات، بل يشملان أيضًا تبادل الكفاءات، وإذا أمكنكم إعارتنا إيرلينج هالاند في كأس العالم المقبلة، فسنكون ممتنين للغاية".

وتسببت كلمات رئيس الوزراء الكندي في حالة من الضحك، قبل أن يرد رئيس الوزراء النرويجي بطريقة طريفة، حيث قام بحركة التجديف الشهيرة المرتبطة بالفايكنج، ثم أكد: "إنه ليس للبيع".

وتأتي مزحة كارني في ظل القيمة الكبيرة التي يمثلها هالاند لمنتخب النرويج، بعدما قاد الفريق لتقديم مشوار قوي في كأس العالم 2026، حيث حقق المنتخب النرويجي مفاجأة مدوية بإقصاء البرازيل من دور الـ16 والتأهل إلى ربع النهائي لمواجهة إنجلترا.

في المقابل، انتهى مشوار منتخب كندا، أحد مستضيفي البطولة، عند دور الـ16 بعد الخسارة أمام المغرب بثلاثة أهداف دون رد، ليودع أصحاب الأرض المنافسات وسط ذكريات مميزة من المشاركة التاريخية.