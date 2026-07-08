ميلوني: سنفي بالتزاماتنا تجاه الناتو وفقًا لأولوياتنا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، عقب قمة حلف الناتو التي عُقدت في أنقرة اليوم الأربعاء، إن بلادها ستفي بالتزاماتها الدفاعية تجاه الناتو، ولكن بطريقة مستدامة ومن خلال تحديد الأولويات.

وقالت ميلوني - خلال مؤتمر صحفي حسبما أوردت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية - "نريد الوفاء بالتزاماتنا" فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي.

وأكدت أن روما تفي بالتزاماتها تجاه الناتو وستواصل القيام بذلك، ولكن بطريقة مستدامة، حيث تحدد إيطاليا التوقيت والأساليب والأولويات بناءً على الظروف المحيطة.

وشددت ميلوني على أنه إذا استثمرت روما في الدفاع، فيجب أن يبقى المال داخل إيطاليا في مصانعها وأبحاثها وأراضيها.