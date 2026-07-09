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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

9 نصائح لتجنب لدغات الناموس خلال فصل الصيف.. تعرف عليهم

لدغات الناموس
لدغات الناموس
هاجر هانئ

الصيف يأتي ومعه الناموس. هناك الكثير من الخرافات والمفاهيم الخاطئة حول ما يُجدي نفعاً وما لا يُجدي في التخلص من لدغات البعوض بالأخص خلال فصل الصيف.

يقدم الدكتور كاميرون ويب ، عالم الحشرات الطبية في جامعة سيدني وقسم علم الأمراض في وزارة الصحة بولاية نيو ساوث ويلز، شرحًا لما توصل إليه العلم حول سلوك تكاثر ولدغ الناموس المحلي، ويوضح لكم كيفية حماية عائلاتكم هذا الموسم. من المهم حماية أنفسكم من الناموس ليس فقط لتجنب اللدغات المزعجة والحكة، بل أيضًا لوقف انتشار الأمراض التي قد ينقلها.


نصائح للوقاية من لدغات الناموس 

 

1. اختر الطارد المناسب
يوفر طارد الحشرات الموضعي، وخاصةً الذي يحتوي على ثنائي إيثيل تولواميد (DEET) أو بيكاريدين أو زيت الليمون الأوكالبتوس، حمايةً تدوم لأطول فترة. أما الطاردات التي تحتوي على مستخلصات نباتية مثل زيت السترونيلا أو زيت شجرة الشاي، فتحتاج إلى استخدامها بشكل متكرر لحماية الجسم من اللدغات. عند استخدام طارد الحشرات، لا تكفي كمية صغيرة منه هنا وهناك لمنع اللدغات. لذا، يُنصح بوضع طبقة رقيقة منه على جميع المناطق المكشوفة من الجلد للحصول على أفضل حماية.

2. أضفِ البهجة إلى صيفك
يبدو أن الناموس ينجذب للألوان الداكنة، وخاصة الأزرق الداكن. إذا كنت تخطط لرحلة صيد أو نزهة في الطبيعة، فاختر ألوانًا فاتحة، فهي لن تطرد البعوض، ولكن ربما سيقل عدد البعوض الذي يطاردك.

3. يكمن الخطر عند الغسق والفجر
معظم البعوض يبحث عن الدم طوال الليل، ولكن من أواخر فترة ما بعد الظهر وحتى أوائل المساء هو الوقت الذي تحتاج فيه حقًا إلى حماية عائلتك.

4. املأ أطباق نباتات الأصص بالرمل
لا داعي لأن تعاني نباتاتك عند محاولة منع تكاثر البعوض. املأ أطباق أصص النباتات بالرمل، فهو يحبس الرطوبة ويمنع الماء من التناثر الذي قد يتكاثر فيه البعوض.

5. شغّل المروحة
تحريك الهواء سيساعدك على الاختباء من البعوض. سيُعيق ذلك طيرانها ويُشتت ثاني أكسيد الكربون الذي تزفره (وهذا هو المفتاح الذي يستخدمه البعوض للعثور على شخص ليلدغه).

6. لست مضطراً لتشغيل الضوء الأزرق
لا تقتل مصائد الضوء الكهربائية الكثير من البعوض. على عكس العث والعديد من الحشرات الأخرى، لا ينجذب البعوض إلى الضوء، بل يبتعد عنه.

7. تطبيقات الهواتف الذكية ليست ذكية للغاية
تزعم بعض تطبيقات الهواتف الذكية أنها تطرد البعوض بأصوات عالية التردد، ولكن لا يوجد دليل على أن الصوت يحمي من اللدغات. أغلق هذه التطبيقات، فربما تزعج أصدقاءك فقط!

8. جبن كريه الرائحة وأقدام كريهة الرائحة
أثبت العلماء أن بعض البعوض ينجذب إلى جبن ليمبورغر. وتعود رائحة هذا الجبن النفاذة إلى بكتيريا، وهي بالمصادفة بكتيريا مشابهة لتلك الموجودة بين أصابع أقدامنا! لذا، فإن ارتداء الأحذية بدلاً من الصنادل قد يمنع وصول هذه الروائح البكتيرية.

9. الماء، الماء في كل مكان مع اقتراب البعوض
ستؤدي موجات المد التي تغمر الأراضي الرطبة الساحلية ومياه الأمطار التي تملأ حاويات الحدائق الخلفية إلى فقس بيض البعوض. وسينتشر البعوض بكثافة ويلدغ بعد حوالي عشرة أيام من "موجات المد العالية" أو هطول الأمطار الغزيرة.

المصدر: sydney

الناموس لدغات الناموس طارد الحشرات تكاثر البعوض

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