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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رسميا.. التعليم تعلن مصروفات فصول الخدمات بالتعليم الفني للعام الدراسي 2026-2027

رسميًا.. التعليم تعلن مصروفات فصول الخدمات بالتعليم الفني للعام الدراسي 2026-2027
رسميًا.. التعليم تعلن مصروفات فصول الخدمات بالتعليم الفني للعام الدراسي 2026-2027
ولاء عادل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قيمة مصروفات فصول الخدمات المسائية بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2026-2027، موضحة الرسوم المقررة لمختلف التخصصات، والفئات التي تستحق التخفيض، إلى جانب ضوابط سداد الاشتراك السنوي.

من يحق له الحصول على التخفيض؟

أوضحت الوزارة أن التخفيضات المقررة تقتصر على الفئات الواردة بالقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020، وتشمل أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، حيث يسددون الرسوم المقررة بقوانين فقط، مع تخفيض 50% من قيمة الاشتراك السنوي لفصول الخدمات.

كما يحصل أبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سواء أثناء الخدمة أو بعد بلوغ سن المعاش، على خصم بنسبة 50% من قيمة الاشتراك السنوي.

وأكدت الوزارة أنه لا توجد أي إعفاءات أو تخفيضات أخرى لفصول الخدمات بالتعليم الفني، سواء الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو الفندقي، بخلاف الفئات المحددة.

رسوم الصف الأول

حددت الوزارة قيمة الاشتراك السنوي لطلاب الصف الأول بفصول الخدمات على النحو التالي:

  • الصناعي والفندقي: 2420 جنيهًا.
  • الزراعي: 2320 جنيهًا.
  • التجاري: 2220 جنيهًا.

أما أبناء العاملين والفئات المستفيدة من القرار الوزاري، فتطبق عليهم القيم المخفضة التي أقرتها الوزارة.

رسوم الصفين الثاني والثالث

وبالنسبة للطلاب المقيدين بالصفوف الأعلى، جاءت قيمة الاشتراك السنوي كما يلي:

  • الصناعي والفندقي: 2305 جنيهات.
  • الزراعي: 2205 جنيهات.
  • التجاري: 2105 جنيهات.

مع استمرار تطبيق التخفيضات المقررة للفئات المستحقة.

استكمال سداد الاشتراك

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الطلاب الذين سددوا الرسوم الدراسية فقط خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 1 سبتمبر 2026، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020، سيلتزمون باستكمال سداد قيمة الاشتراك السنوي لفصول الخدمات، وفقًا للفئة التي ينتمي إليها كل طالب.

تعهد من ولي الأمر

وأكدت الوزارة استمرار العمل بالإقرار الذي يوقعه ولي الأمر عند التحاق الطالب بالصف الأول بفصول الخدمات، والذي يتضمن التعهد بسداد الرسوم الدراسية والاشتراك السنوي في بداية كل عام دراسي طوال سنوات الدراسة، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة التي أقرتها الوزارة.

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