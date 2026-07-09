إغماء طالبة داخل لجنة الفيزياء بشبرا الخيمة ونقلها إلى المستشفى

تعرضت طالبة بالثانوية العامة، اليوم الخميس، لحالة إغماء مفاجئة أثناء أداء امتحان مادة الفيزياء داخل إحدى لجان الامتحانات بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



وفور وقوع الحالة، تدخل الفريق الطبي المتواجد داخل اللجنة لتقديم الإسعافات الأولية للطالبة، قبل أن يتم استدعاء سيارة إسعاف نقلتها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتها الصحية.

في الوقت ذاته، استمرت أعمال الامتحانات داخل اللجنة بصورة طبيعية، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة، وسط متابعة من الجهات المختصة لضمان سلامة الطلاب وسير الامتحانات دون معوقات.