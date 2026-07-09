فيديوجراف.. الطرق ووسائل النقل ليست رفاهية بل شرايين تنمية تخدم جميع قطاعات المجتمع

نشرت وزارة النقل فيديو جراف توعويًا جديدًا تحت عنوان "الطرق ووسائل النقل مش رفاهية بل شرايين تنمية تخدم جميع قطاعات المجتمع".

يأتي هذا العمل في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتوعية المواطنين بأهمية مشروعات النقل والطرق العملاقة، وتسليط الضوء على دورها المحوري في دعم خطط التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

وأوضح الفيديو جراف أن تطوير شبكات الطرق وتحديث وسائل النقل المختلفة لا يمثل مجرد رفاهية، بل يعد ركيزة أساسية وبنية تحتية لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تصب بشكل مباشر في تحسين جودة حياة المواطنين اليومية وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

استعرض الفيديو العوائد الاقتصادية والاجتماعية المباشرة لهذه المشروعات، مؤكدًا أنها تسهم بقوة في:

دعم قطاعات الاستثمار: من خلال تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية.

تيسير تنقلات المواطنين: ربط المواطن بمختلف مقاصده الحيوية واليومية بكل سهولة وأمان، سواء كان متوجهًا إلى (المصنع، الجامعة، مقر العمل، المستشفى، أو الميناء).

تكامل القطاعات: تعزيز التنمية المستدامة في جميع القطاعات الحيوية، بما يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في بناء شبكة نقل متكاملة تخدم المجتمع ككل.

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