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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العنب يوميًا؟ فوائد صحية مذهلة قد لا تعرفها

العنب
العنب
ريهام قدري

يعد العنب من الفواكه الصيفية المحببة لدى الكثيرين، لكن تناوله يوميًا قد يقدم فوائد صحية تتجاوز مجرد المذاق الحلو والمنعش. فالعنب غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة الجسم بطرق متعددة.

تحسين صحة القلب

 

يحتوي العنب، خاصة الأحمر والأسود، على مركبات مثل الريسفيراترول التي تساعد في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، وقد تساهم في تقليل الالتهابات وتحسين تدفق الدم.

دعم المناعة

العنب مصدر جيد لفيتامين C ومضادات الأكسدة، ما يساعد الجسم على مقاومة الجذور الحرة ودعم الجهاز المناعي.

تحسين الهضم

يحتوي العنب على نسبة من الألياف والماء، ما يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل فرص الإصابة بالإمساك.

ترطيب الجسم

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، فإن تناول العنب يوميًا يساهم في الحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة في الطقس الحار.

فوائد محتملة للدماغ

تشير بعض الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في العنب قد تساعد في حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي، ما قد يدعم التركيز والذاكرة مع التقدم في العمر.

هل هناك أضرار؟

رغم فوائده العديدة، فإن الإفراط في تناول العنب قد يؤدي إلى:

- زيادة السعرات الحرارية.

- ارتفاع مستوى السكر في الدم لدى بعض الأشخاص، خاصة مرضى السكري.

- اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ أو الإسهال عند تناول كميات كبيرة.

الكمية المناسبة

ينصح الخبراء بتناول حفنة إلى كوب واحد من العنب يوميًا ضمن نظام غذائي متوازن، مع التنويع بين أنواع الفاكهة المختلفة للحصول على أكبر قدر من العناصر الغذائية.

العنب ليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة، بل يمكن أن يكون إضافة مفيدة للنظام الغذائي اليومي عند تناوله باعتدال.

المصدر health line

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