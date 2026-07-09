حفظ القرآن و7 ساعات مذاكرة يوميًا.. سهير الفيومي الأولى على الدبلومات الفنية بالبحيرة تكشف سر تفوقها

شهد مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة وتحديدا قرية الكفر الجديد حالة من الفرحة، عقب إعلان حصول الطالبة سهير محمد عبد العزيز على حسين الفيومي على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شهادة الدبلوم الفني الصناعي نظام الـ 3 سنوات.

وحققت سهير الطالبة بمدرسة الرحمانية الثانوية الصناعية بنات هذا الإنجاز المشرف في تخصص فني التركيبات الكهربائية - جدارات مهنية، بمجموع مشرف بنسبة نجاح بلغت 99.86%.

وقالت سهير الفيومي، إن التفوق جاء تتويجًا لرحلة إيمانية ودراسية مميزة، حيث أتمت ختم القرآن الكريم كاملًا وهي في الصف السادس الابتدائي، لافتة إلى أن ذلك منحها بركة الوقت وقوة الذاكرة التي ساعدتها على التفوق والتميز الدراسي.

أوضحت الأولى على الجمهورية أنها لم تكن تلتزم بجدول محدد، بل كانت تذاكر بجد واجتهاد دون تحديد ساعات معينة، وربما تصل ساعات تحصيلها إلى نحو 7 ساعات يوميًا.

وعن خطوتها المقبلة، أكدت سهير أن طموحها الحالي هو الالتحاق بالمعهد الفني الصحي لمواصلة مشوار تميزها.

وفي ختام حديثها، قالت الطالبة إن الفضل في هذا النجاح يعود إلى توفيق الله عز وجل، ثم الدعم اللا محدود والدعاء المستمر من والديها اللذين وفرا لها كل سبل الراحة، بالإضافة إلى معلميها بالمدرسة الذين ساندوها طوال مشوارها الدراسي.