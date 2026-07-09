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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة تستلم الدليل المساحي لأملاك الدولة بمركزي إدكو ورشيد

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم، الدكتور إبراهيم السعيد، منسق مشروع حصر أملاك الدولة بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك بحضور اللواء خالد رسلان، وكيل الوزارة والمشرف على عدد من القطاعات بديوان عام المحافظة، والمهندسة سهى كرم، مدير عام المساحة بالبحيرة، وذلك لتسليم الدليل المساحي لأملاك الدولة بمركزي إدكو ورشيد، ضمن مراحل تنفيذ المشروع على مستوى المحافظة.

وأكدت محافظ البحيرة أن مشروع حصر أملاك الدولة وإعداد الأدلة المساحية يمثل أحد المشروعات القومية المهمة التي تستهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة لأملاك الدولة، بما يضمن الحفاظ على حقوقها، وإحكام السيطرة الإدارية عليها، ومنع أي تعديات مستقبلية، فضلًا عن دعم جهود التحول الرقمي وميكنة منظومة الأملاك بالمحافظة.

ويأتي استلام الدليل المساحي لمركزي إدكو ورشيد اليوم، استكمالًا لجهود  مشروع حصر أملاك الدولة بالهيئة المصرية العامة للمساحة المستمرة، حيث تم خلال الفترة الماضية تسليم الأدلة المساحية لمراكز شبراخيت والمحمودية والرحمانية، إلى جانب عدد من قرى مركز رشيد، وذلك في إطار التنفيذ المرحلي للمشروع وفق الخطة الزمنية المعتمدة، كما أنه جار الانتهاء من باقي الأعمال وتسليم الأدلة الخاصة بالمراكز الأخرى تباعًا وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة.

وأعربت الدكتورة جاكلين عازر عن تقديرها للجهود التي تبذلها الهيئة المصرية العامة للمساحة وكل فرق العمل المشاركة في المشروع، مشيدةً بمستوى التنسيق والتعاون مع أجهزة المحافظة، بما يسهم في سرعة إنجاز الأعمال وفق أعلى معايير الدقة، وتحقيق مستهدفات الدولة في حماية أصولها وتعظيم الاستفادة منها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم السعيد أن أعمال المشروع تسير وفق البرنامج الزمني المحدد، مؤكدًا استمرار التنسيق مع المحافظة لاستكمال أعمال الحصر وإعداد الأدلة المساحية لباقي المراكز، بما يدعم إنشاء منظومة رقمية متكاملة لأملاك الدولة على مستوى محافظة البحيرة.

البحيرة إدكو و رشيد محافظ البحيرة

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