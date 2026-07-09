فرنسا تدعو إلى احترام وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وتؤكد تضامنها مع الأردن

دعت فرنسا، اليوم الخميس، إلى الاحترام المطلق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، والذي تم التوصل إليه في 14 يونيو الماضي (بين واشنطن وطهران)، مؤكدة أن جميع الضربات التي تُنفَّذ بالمخالفة للقانون الدولي وللاتفاق المبرم تعد غير مقبولة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، خلال مؤتمر صحفي اليوم، تضامن فرنسا الكامل مع المملكة الأردنية، ومع جميع حلفائها في المنطقة، عقب الاستهدافات التي نُفذت بصواريخ إيرانية.

وأشار كونفافرو إلى أن فرنسا تُعد شريكًا موثوقًا به للغاية مع كافة شركائها، لافتًا بشكل خاص إلى البحرين والكويت والإمارات وقطر.

وشدد على أهمية تجنب أي تصعيد، والعودة إلى بروتوكول التفاهم والمفاوضات التي تم الاتفاق عليها في 14 يونيو، موضحًا أن هناك مهلة تمتد إلى 60 يومًا لاستكمال هذه المفاوضات، والتي ينبغي استئنافها فورًا.

وأكد أن فرنسا معبأة بالكامل في هذا الاتجاه، سواء على مستوى رئيس الجمهورية أو وزير أوروبا والشؤون الخارجية، في إطار تواصلهما المستمر مع نظرائهما في المنطقة.