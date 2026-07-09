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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 6 آلاف متر شمال الغردقة

إزالة تعديات علي أملاك الدولة
إزالة تعديات علي أملاك الدولة
أ ش أ
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 تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، من تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة بمدينة الغردقة، شملت مخالفات ومباني عشوائية على مساحة إجمالية بلغت 6000 متر مربع .

وذكر بيان أصدرته محافظة البحر الأحمر، اليوم /الخميس/، أن الحملة جاءت في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الفوري والمسؤول لأي تعديات أو مخالفات بناء، وفرض هيبة القانون ومنع البناء العشوائي بكافة مدن المحافظة .

وأوضح البيان أن الحملة التي جرت تحت إشراف ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على وظيفة رئيس مدينة الغردقة، وقادها أحمد علي رئيس حي شمال الغردقة، نجحت في إزالة تعديات مساحتها 6000 متر مربع، كانت عبارة عن أسوار وغرف مسقوفة من الطوب الدبس الأبيض.

وأشار البيان إلى أن الحملة تمكنت كذلك من تنفيذ قرار إزالة آخر بمنطقة "الوفاء"، شمل مباني خرسانية وتاندة خشبية لكافتيريا مهجورة، بالإضافة إلى حالة تعدٍ أخرى عبارة عن سلالم مخالفة، حيث تمت إزالة جميع المخالفات بالكامل.

شاركت في تنفيذ الحملة الإدارات الهندسية بحي شمال، وقسم التنظيم والتعديات، إلى جانب قسم المتابعة

البحر الأحمر تعديات مدينة الغردقة عشوائية

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