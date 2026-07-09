محافظ الوادي الجديد تتفقد مكتبة مصر العامة وتعلن خطة لتطويرها

تفقدت الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، اليوم، مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة، يرافقهما السيد محمد كجك نائب المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية، للوقوف على مستوى الخدمات الثقافية والمعرفية المقدمة لرواد المكتبة وبحث مقترح تطويرها ورفع كفاءة القاعات الملحقة.

وشملت الجولة تفقد قاعات الإطلاع و الأنشطة والتدريب والمواهب وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب متابعة البرامج الثقافية والتعليمية التي تقدمها المكتبة لمختلف الفئات العمرية، حيث أشادت المحافظ والسفير بما تضمه المكتبة من إمكانات وأنشطة، كما استعرض الوفد جانبًا من مواهب أعضاء المكتبة، وعرضًا لفريق اللياقة البدنية.

من جانبها، أكدت المحافظ على البدء في خطة رفع الكفاءة بالتعاون مع شركاء التنمية، كما أشار الطايفي إلى دعم قاعات الإطلاع بالكتب المطلوبة بالمجالات الثقافية المختلفة، ودعم مشاركة المكتبة بالأنشطة السنوية الإقليمية، والرحلات الثقافية والعلمية، مؤكدًا أن التعاون مع المحافظة يمثل نموذجًا ناجحًا في نشر الخدمات الثقافية بالمناطق المختلفة.