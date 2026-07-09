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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تقديرا لجهودها.. ترقية مدير إعلام الوادي الجديد لتولي حقيبة إعلام وسط الصعيد

أزهار عبدالعزيز
أزهار عبدالعزيز
منصور ابوالعلمين
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أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات قرارًا بترقية أزهار عبدالعزيز محمد، مدير إدارة إعلام الوادي الجديد، إلى منصب مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد، في خطوة تعكس ما قدمته من جهود متميزة وعطاء مهني خلال مسيرتها في العمل الإعلامي والتوعوي.

وخلال فترة عملها مديرًا لإعلام الوادي الجديد، أسهمت أزهار عبدالعزيز في تعزيز دور مجمع الإعلام بالمحافظة كمنصة للتوعية المجتمعية، من خلال تنظيم وتنفيذ عشرات الندوات واللقاءات التثقيفية التي تناولت قضايا التنمية المستدامة، وتمكين المرأة، ودعم الأسرة المصرية، ومواجهة الشائعات، ونشر الوعي بالقضايا الوطنية، بالتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية والمؤسسات المجتمعية، كما حرصت على تطوير آليات التواصل مع المواطنين وتوسيع نطاق الرسالة الإعلامية بما يتواكب مع مستهدفات الدولة المصرية في بناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي.

وتُعد الترقية تتويجًا لمسيرة حافلة بالإنجازات في مجال الإعلام التنموي، حيث نجحت خلال توليها إدارة إعلام الوادي الجديد في تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات التوعوية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع، وأسهمت في تعزيز دور الإعلام في دعم قضايا التنمية وترسيخ الوعي المجتمعي بالمحافظة.

ولاقت الترقية ترحيبًا واسعًا بين العاملين بقطاع الإعلام الداخلي، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم للأستاذة أزهار عبدالعزيز، مؤكدين أنها نموذج للكفاءة والإخلاص في أداء العمل، وأنها استطاعت خلال سنوات عملها أن تترك بصمة واضحة في تطوير منظومة العمل الإعلامي والتواصل المجتمعي.

الوادي الجديد اخبار الوادي اعلام الوادى

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