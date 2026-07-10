كيفية الوقاية من المياه البيضاء.. وهذه أبرز الأسباب

تُعد المياه البيضاء (الساد) واحدة من أكثر أمراض العيون شيوعاً، لا سيما بين كبار السن. ومع ذلك، يتساءل الكثيرون: ما سبب الإصابة بالمياه البيضاء؟ هناك عوامل خطر متنوعة يمكن أن تسرّع من ظهورها وتؤثر على صحة العين.

الأسباب الرئيسية للمياه البيضاء



التقدم في العمر: السبب الأكثر شيوعاً

يُعد التقدم في العمر السبب الرئيسي للإصابة بالمياه البيضاء؛ فمع مرور الوقت، تتفكك البروتينات المكونة لعدسة العين وتتكتل معاً، مما يؤدي إلى تعتيم العدسة. وتُعد هذه العملية طبيعية وتتطور تدريجياً، رغم وجود طرق لإبطاء وتيرتها.

العوامل الوراثية: المياه البيضاء الوراثية

يمكن أن تظهر المياه البيضاء الوراثية في سن مبكرة مقارنة بتلك المرتبطة بالتقدم في العمر. فإذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بالمياه البيضاء في سن مبكرة، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بها.

التعرض الطويل لأشعة الشمس

يمكن للأشعة فوق البنفسجية (UV) القادمة من الشمس أن تلحق الضرر بعدسة العين وتُسرّع من تكوّن المياه البيضاء (الساد)، لا سيما عند اقتران ذلك بسوء التغذية، كما هو الحال في البلدان النامية. ويمكن أن يساعد ارتداء النظارات الشمسية المزودة بحماية من الأشعة فوق البنفسجية في الحد من هذا الخطر.

المياه البيضاء الناجمة عن مرض السكري وأمراض أخرى

يكون المصابون بمرض السكري أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمياه البيضاء بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يؤثر على عدسة العين. كما يمكن لأمراض المناعة الذاتية الأخرى - مثل الذئبة الحمراء أو التهاب المفاصل الروماتويدي - أن تساهم في ظهور هذه الحالة، وكذلك أي حالة صحية تؤدي إلى اضطراب عمليات التمثيل الغذائي في العين.

الاستخدام المطوّل لأدوية معينة

قد يؤدي الاستخدام طويل الأمد للكورتيكوستيرويدات (الستيرويدات القشرية) وغيرها من الأدوية إلى تعزيز فرص الإصابة بالمياه البيضاء. لذا، من الضروري استشارة طبيب العيون إذا كنت تتناول هذه الأنواع من الأدوية بانتظام.

إصابات العين

يمكن أن تؤدي الضربات أو الإصابات التي تتعرض لها العين إلى الإصابة بإعتام عدسة العين الناجم عن الرضوض (إعتام العدسة الرضي). ورغم أن الأعراض قد تستغرق سنوات للظهور، فمن الضروري للغاية طلب الرعاية الطبية للعين بعد التعرض لأي إصابة أو صدمة فيها.

عوامل نمط الحياة: التدخين والكحول

يزيد التدخين والإفراط في تناول الكحول من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين؛ إذ يؤديان إلى إنتاج مواد سامة تتلف خلايا العين. لذا، يمكن أن يساعد اتباع نمط حياة صحي في الوقاية من هذه الحالة.

كيف يمكن الوقاية من إعتام عدسة العين؟

على الرغم من أن بعض أسباب الإصابة بإعتام عدسة العين (المياه البيضاء) لا يمكن تجنبها، إلا أن هناك طرقاً للحد من خطر الإصابة وتأخير ظهور الحالة:

احمِ عينيك من أشعة الشمس بارتداء نظارات شمسية مزودة بمرشح للأشعة فوق البنفسجية.

حافظ على نظام غذائي متوازن غني بمضادات الأكسدة وفيتاميني "سي" (C) و"إي" (E).

سيطر على الحالات الصحية -مثل مرض السكري- للوقاية من الإصابة المبكرة بإعتام عدسة العين.

تجنب التدخين والإفراط في تناول الكحول للحفاظ على صحة العين.

احرص على إجراء فحوصات دورية للعين للكشف عن أي علامات تدل على الإصابة بإعتام عدسة العين.

في حال الإصابة بالفعل بإعتام عدسة العين، تُعد الجراحة العلاج الفعال الوحيد لاستعادة البصر. ولحسن الحظ، فإن جراحة إعتام عدسة العين تُعتبر إجراءً بسيطاً وآمناً وعالي النجاح. كما أن استشارة طبيب العيون تساعد في تحديد التوقيت الأمثل للجراحة وتحسين جودة حياتك.

المصدر: barraquer