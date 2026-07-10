مصر تعزز شراكاتها الدولية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي خلال مؤتمر جنيف

واصل المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لقاءاته الثنائية على هامش فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Forum 2026)، الذي تترأس مصر أعماله بمدينة جنيف السويسرية، حيث وقع مذكرة تفاهم مع جمهورية رواندا لتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كما عقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين دوليين لبحث آفاق التعاون في مجالات البنية التحتية الرقمية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وحوكمة الإنترنت، وحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.

عقد الوزير اجتماعًا مع باولا إنجابيري، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار بجمهورية رواندا، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية.

وعقب الاجتماع، وقع الجانبان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، من خلال المشاركة في صياغة نهج أفريقي للذكاء الاصطناعي المسؤول والشامل والموجه نحو التنمية، وتنفيذ مشروعات تجريبية في قطاعات الرعاية الصحية والزراعة واللغات المحلية والخدمات الحكومية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والجامعات ومراكز البحوث والابتكار في البلدين.

كما تشمل المذكرة تنسيق المواقف الأفريقية في المحافل الدولية المعنية بحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية للحكومة الرقمية، وبوابات الخدمات الحكومية، ومعايير التشغيل البيني.

ويأتي توقيع المذكرة استكمالًا للمباحثات التي جرت بين الجانبين خلال زيارة وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار الرواندية إلى القاهرة أواخر يونيو الماضي.

وفي سياق متصل، التقى المهندس رأفت هندي مع أحمد غندور، وزير التحول الرقمي والاتصالات في السودان، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الرقمية، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، إلى جانب إعداد الكوادر السودانية في تخصصات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وحماية البيانات الشخصية.

كما عقد الوزير لقاءً مع أمانديب سينغ غيل، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص المعني بالتكنولوجيات الرقمية والناشئة، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي.

وتناول اللقاء تطورات الجهود الدولية للانتقال من مرحلة وضع المبادئ إلى مرحلة التطبيق العملي، مع التأكيد على أهمية بناء القدرات، وتعزيز التشغيل البيني، وتطوير أطر حوكمة مرنة تواكب التطور السريع للتكنولوجيا، بما يتيح للدول النامية المشاركة بفاعلية في صياغة منظومة الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

كما استعرض الوزير التجربة المصرية في حوكمة الذكاء الاصطناعي، وما تحقق في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وبرامج بناء القدرات، والجهود الجارية في تقييم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والبيئات التنظيمية التجريبية (AI Sandboxes)، والمراجعات الفنية لأنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال المركز المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول.

وفي لقاء آخر، اجتمع المهندس رأفت هندي مع كورتيس ليندكفيست، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN)، حيث بحث الجانبان التعاون في عدد من القضايا ذات الأولوية، من بينها الاستعدادات لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2026، ودعم القبول الشامل لأسماء النطاقات بمختلف اللغات وأنظمة الكتابة، إلى جانب استعراض الدور المصري في دعم منتدى حوكمة الإنترنت على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عقد الوزير اجتماعًا مع أمير غيلين، المدير التنفيذي للسياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا بشركة TikTok، لبحث فرص التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة في مجال حماية الأطفال على الإنترنت، وتعزيز برامج بناء القدرات، وإثراء المحتوى العلمي والثقافي، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

وحضر اللقاءات المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، والدكتورة هدى بركة، مستشار الوزير لتنمية المهارات التكنولوجية، وأحمد سعيد، مستشار الوزير للشؤون الاقتصادية والإحصائية ورئيس قطاع السياسات الدولية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وسماح عزيز، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.