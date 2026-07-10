قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: فرنسا استحقت التأهل والمغرب دفع ثمن المبالغة في الدفاع
«يا عادل قولهم أحسن».. وزير الري يستعين بـ"إفيه شهير" للتوعية بالحفاظ على النيل
اتهام 8 أشخاص بالتخطيط لهجوم بطائرات مسيّرة وقناصة لاغتيال ترامب وفانس ونتنياهو
وزراء الشباب والرياضة والصحة والطيران المدني يستقبلون بعثة المنتخب المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 10 يوليو 2026
شرفتونا..استقبال جماهيري حاشد لمنتخب مصر بعد العودة من المشاركة في كأس العالم
روسيا .. إحباط مهاجمة مطار "روستوف - تسينترالني" العسكري بـ 13 مسيرة
مجلس التعاون الخليجي يرحب ببدء واشنطن إجراءات رفع سوريا من قائمة الإرهاب
الدفاع الروسية: تدمير 376 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات
حافلة المنتخب المصري تجوب مدينة العلمين الجديدة وسط استقبال جماهيري حاشد
إلغاء عشرات الرحلات الجوية في هونج كونج مع اقتراب إعصار بافي من تايوان
نجوم منتخب مصر يلتقطون الصور التذكارية مع الجماهير فور وصولهم إلى مدينة العلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جهاز مستقبل مصر يكشف حقيقة الجدل حول مشروع قانون إعادة تنظيمه

جهاز مستقبل مصر
جهاز مستقبل مصر
شيماء مجدي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ينفي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بصورة قاطعة، ما تضمنته بعض التقارير والمنشورات المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الإعلامية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، ويؤكد أن تلك المواد تضمنت معلومات واستنتاجات غير صحيحة، وقدمت صورة لا تعبر عن حقيقة الإجراءات التشريعية أو النصوص التي انتهت إليها المناقشات داخل مجلس النواب.

ويؤكد الجهاز أن مشروع القانون مر بجميع مراحله الدستورية والتشريعية داخل مجلس النواب، وشهد مناقشات موسعة اتسمت بالشفافية والجدية، شاركت فيها الحكومة واللجان البرلمانية ومختلف القوى السياسية، وانتهت إلى إدخال عدد من التعديلات التي عكست ما دار من نقاشات ورؤى، وصولًا إلى الصياغة التي حظيت بتوافق واسع، وهو ما يجعل ما ورد في بعض التقارير غير معبر عن حقيقة النصوص التي انتهت إليها العملية التشريعية.

كما يؤكد الجهاز أن جميع الملاحظات التي أُثيرت خلال المناقشات البرلمانية حظيت بالدراسة والاستيعاب الكامل، وأن الصيغة التي جرى التوافق عليها جاءت ثمرة حوار مؤسسي مسؤول، عكس توافقًا واسعًا بين مختلف الاتجاهات السياسية، بما يحقق التوازن بين مستهدفات التنمية ومتطلبات الحوكمة وسيادة القانون.

ويرفض الجهاز بشكل قاطع ما تضمنته بعض التقارير من مزاعم أو استنتاجات بشأن طبيعة اختصاصاته أو وضعه القانوني أو آليات الرقابة عليه، مؤكدًا أن تلك الادعاءات لا تستند إلى النصوص التي انتهت إليها المناقشات التشريعية، وإنما إلى تفسيرات واستنتاجات غير دقيقة لا تعكس حقيقة مشروع القانون أو فلسفته.

ويؤكد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن محاولات الترويج لمعلومات غير دقيقة، أو اجتزاء الوقائع من سياقها، أو تقديم استنتاجات تخالف ما انتهت إليه المناقشات التشريعية، لا يمكن إلا أن تسهم في إثارة البلبلة والتشكيك في الدور الوطني الذي يقوم به الجهاز، رغم ما حققه من نجاحات ملموسة في تنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

ويدعو الجهاز جميع وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية والمهتمين بالشأن العام إلى تحري الدقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية عند تناول مشروع القانون، وعدم تداول أو إعادة نشر معلومات أو تفسيرات غير دقيقة من شأنها تضليل الرأي العام المحلي والدولي، مؤكدًا احتفاظه بكامل حقوقه القانونية تجاه أي تعمد لنشر معلومات مغلوطة أو نسب وقائع تخالف الحقيقة.

مستقبل مصر جهاز مستقبل مصر جهاز مشروع القانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يقترب من المشاركة بدوري أبطال أفريقيا

مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

محمد وهبي

مدرب المغرب بعد الهزيمة من فرنسا: الجدل التحكيمي لا يغير واقع المباراة

هاني أبو ريدة

رخصة الزمالك وتهديد بالانسحاب.. كواليس بيان أبوريدة واقتراب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

منتخب مصر

موعد وصول بعثة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم

الاتحاد الارجنتينى

السرقة لن تمر مرور الكرام.. هاكر مصري يخترق القناة الإعلامية لاتحاد الكرة الأرجنتيني

سعر الدولار

أعلى سعر دولار بعد قرار الفائدة الآن

منتخب مصر والارجنتين

جدل تحكيمي وسياسي يلاحق مباراة مصر والأرجنتين

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

ترشيحاتنا

مدحت صالح

الأوبرا تطلق فعالياتها الصيفية بالقاهرة والإسكندرية .. وتستعد لمهرجان القلعة الدولى 34

دنيا وإيمي سمير غانم

رمضان 2027 … تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل نيللي وشريهان

مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن

أم كلثوم تضيء خشبة مسرح "جرش" في يوبيله الأربعيني

بالصور

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد