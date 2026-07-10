تراجع معدل التضخم في ألمانيا إلى 2.4% في يونيو الماضي

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس) اليوم /الجمعة/ البيانات النهائية لمعدل التضخم السنوي لشهر يونيو الماضي، مظهرًا تباطؤًا ملحوظًا في ضغوط الأسعار داخل أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أن التضخم المنسق استقر عند 2.4% على أساس سنوي، نزولًا من 2.7% المسجلة في مايو، فيما تباطأ التضخم المحلي (CPI) إلى 2.3% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.6% في الشهر السابق، وحافظ التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة) على استقراره عند 2.5%.

ويعود هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى هدوء أسعار الطاقة، التي ارتفعت بنسبة 3.4% في يونيو مقارنة بـ 6.6% في مايو.

وانخفضت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.3%، مما يعطي إشارة إيجابية للبنك المركزي الأوروبي، رغم استمرار بعض الضغوط في قطاع الخدمات.