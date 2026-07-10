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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بجامعة أسوان.. تكريم أصحاب المراكز الأولى في بطولة الصعيد للسباحة للشباب والفتيات

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح
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شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فعاليات حفل تكريم أصحاب المراكز الأولى في بطولة الصعيد للسباحة للشباب والفتيات، إلى جانب تكريم فريق كرة القدم بعد تحقيقه مركزًا متقدمًا، وتكريم براعم نادي أسوان الرياضى. 

جاء ذلك بحضور المستشار شافعي صالح رئيس مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي، والمستشار العسكري بمحافظة أسوان، والمهندس عبدالعال أحمد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العقاري، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية وأولياء الأمور.

وأكد  الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن الجامعة تضع دعم الشباب ورعاية الموهوبين في مقدمة أولوياتها، انطلاقًا من رسالتها الوطنية في بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن الرياضة تمثل أحد أهم أدوات تنمية الشخصية، وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي والتميز.

جهود جامعية 

وأضاف أن ما يحققه أبناء محافظة أسوان من إنجازات رياضية يعكس حجم الجهد المبذول من الأجهزة الفنية والإدارية، والدعم المتواصل من الأسر، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، وأن رعاية الموهوبين تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وصناعة أجيال قادرة على المنافسة والابتكار.

ومن جانبه، أعرب المستشار شافعي صالح، رئيس مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي، عن اعتزازه بما حققه أبناء النادي من نتائج مشرفة في مختلف البطولات، مؤكدًا أن مجلس الإدارة مستمر في تطوير المنظومة الرياضية وتوفير أفضل السبل لاكتشاف المواهب وصقلها، بما يسهم في إعداد أبطال يمثلون محافظة أسوان ومصر بصورة مشرفة في المحافل الرياضية، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يمثل حافزًا قويًا لمواصلة مسيرة الإنجازات.

فيما أكد المهندس عبدالعال أحمد أن دعم الشباب والرياضة يأتي في صدارة أولويات الشركة في إطار مسؤوليتها المجتمعية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في النشء والموهوبين هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن الشركة ستواصل دعم المبادرات الرياضية والتنموية التي تستهدف إعداد جيل قادر على تحقيق التميز والنجاح.

واختُتمت فعاليات الاحتفال بتكريم أبطال بطولة الصعيد للسباحة من أصحاب المراكز الأولى، وفريق كرة القدم الذي حقق مركزًا متقدمًا، إلى جانب تكريم البراعم المتميزين، وسط أجواء احتفالية عكست روح الفخر بما يحققه أبناء أسوان من إنجازات رياضية، ورسخت أهمية استمرار تكاتف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في دعم الرياضة باعتبارها أحد أهم محاور بناء الإنسان وصناعة مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.

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