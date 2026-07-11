برلماني: انتخابات المجالس المحلية تعزز المشاركة الشعبية وتدعم كفاءة الإدارة والمحافظات

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية تمثل خطوة مهمة نحو استكمال البناء المؤسسي للدولة وتعزيز دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

عودة المجالس المحلية المنتخبة

وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن عودة المجالس المحلية المنتخبة من شأنها تعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار، وإتاحة مساحة أكبر للمواطنين للمساهمة في متابعة الأداء المحلي والتعبير عن احتياجاتهم ومطالبهم التنموية، بما يدعم التواصل الفعال بين المواطنين والأجهزة التنفيذية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازات كبيرة في مجالات البنية التحتية والمشروعات التنموية والخدمية، وهو ما يتطلب وجود مجالس محلية قوية وقادرة على متابعة تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع، ورصد التحديات التي قد تواجهها، والعمل على تعظيم الاستفادة منها داخل مختلف المحافظات.

وأضاف احمد محسن أن قانون الإدارة المحلية المرتقب يمثل فرصة حقيقية لتطوير منظومة العمل المحلي، من خلال منح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع تساعدها على التعامل السريع مع المشكلات اليومية للمواطنين، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تعزيز اللامركزية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

دعم الرقابة الشعبية

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المجالس المحلية سيكون لها دور محوري في دعم الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية، والمساهمة في اقتراح الحلول للمشكلات الخدمية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت النائب إلى أهمية إعداد كوادر محلية مؤهلة تمتلك الخبرات والمهارات اللازمة لإدارة الملفات الخدمية والتنموية، مع إتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة الفاعلة في العمل المحلي، بما يسهم في ضخ عناصر جديدة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وشدد نائب الصعيد على ضرورة أن يحقق قانون الإدارة المحلية التوازن بين توسيع اختصاصات المجالس المحلية وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة، بما يضمن حسن إدارة الموارد وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية في الأداء.

واختتم النائب احمد محسن حديثه، بالتأكيد على أن إجراء انتخابات المجالس المحلية يمثل استحقاقًا مهمًا يدعم مسيرة التنمية الشاملة، ويعكس حرص الدولة على ترسيخ مبادئ المشاركة الشعبية والحوكمة الرشيدة، بما يسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة والارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف أنحاء البلاد.