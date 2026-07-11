قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال رائف: استقبال المنتخب في العلمين الجديدة يعزز الترويج السياحي لمصر
الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة
بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة
التلفزيون الإيراني: مجتبى خامنئي سيوجه رسالة عن جنازة والده خلال ساعات
25 يوليو للحكم | حجز محاكمة عمرو أديب بتهمة سب وقذف مرتضى منصور
مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى خلال يونيو الماضي ويشدد على التفاعل مع المواطنين
وزير المالية لفريق كول سنتر الضرائب: تلطفوا مع العملاء.. إحنا شغالين عندهم
بعد استقرار الأمواج.. شواطئ مرسى مطروح تستعيد الهدوء وتستقبل المصطافين
انطلاق الدراسة بـ10 من مدارس «أجرو المصرية الإيطالية» .. العام الدراسي المقبل
برلماني: منتخب مصر كسب احترام الجماهير ويستحق التكريم الرئاسي
خلال 63 يوماً.. مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكانها
معركة نسائية.. إصابة سيدتين وطفلة خلال مشاجرة بالطوب في قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: انتخابات المجالس المحلية تعزز المشاركة الشعبية وتدعم كفاءة الإدارة والمحافظات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية تمثل خطوة مهمة نحو استكمال البناء المؤسسي للدولة وتعزيز دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

عودة المجالس المحلية المنتخبة

وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن عودة المجالس المحلية المنتخبة من شأنها تعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار، وإتاحة مساحة أكبر للمواطنين للمساهمة في متابعة الأداء المحلي والتعبير عن احتياجاتهم ومطالبهم التنموية، بما يدعم التواصل الفعال بين المواطنين والأجهزة التنفيذية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازات كبيرة في مجالات البنية التحتية والمشروعات التنموية والخدمية، وهو ما يتطلب وجود مجالس محلية قوية وقادرة على متابعة تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع، ورصد التحديات التي قد تواجهها، والعمل على تعظيم الاستفادة منها داخل مختلف المحافظات.

وأضاف احمد محسن أن قانون الإدارة المحلية المرتقب يمثل فرصة حقيقية لتطوير منظومة العمل المحلي، من خلال منح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع تساعدها على التعامل السريع مع المشكلات اليومية للمواطنين، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تعزيز اللامركزية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

دعم الرقابة الشعبية

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المجالس المحلية سيكون لها دور محوري في دعم الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية، والمساهمة في اقتراح الحلول للمشكلات الخدمية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت النائب إلى أهمية إعداد كوادر محلية مؤهلة تمتلك الخبرات والمهارات اللازمة لإدارة الملفات الخدمية والتنموية، مع إتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة الفاعلة في العمل المحلي، بما يسهم في ضخ عناصر جديدة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وشدد نائب الصعيد على ضرورة أن يحقق قانون الإدارة المحلية التوازن بين توسيع اختصاصات المجالس المحلية وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة، بما يضمن حسن إدارة الموارد وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية في الأداء.

واختتم النائب احمد محسن حديثه، بالتأكيد على أن إجراء انتخابات المجالس المحلية يمثل استحقاقًا مهمًا يدعم مسيرة التنمية الشاملة، ويعكس حرص الدولة على ترسيخ مبادئ المشاركة الشعبية والحوكمة الرشيدة، بما يسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة والارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف أنحاء البلاد.

انتخابات المجالس المحلية المجالس المحلية انتخابات البرلمان النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. مقترح جديد يفاجئ الملاك والمستأجرين بخفض الزيادة السنوية

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الآن

نجوم منتخب مصر

كله بيرقص ويغني.. نجوم منتخب مصر يشعلون أجواء العلمين الجديدة

ترشيحاتنا

منتخب مصر

ملمسوش الكرة.. نجوم في قائمة المنتخب بدون نقطة عرق بـ المونديال

منتخب اسبانيا

قبل مواجهة فرنسا.. أرقام مرعبة ترافق تأهل إسبانيا إلى المربع الذهبي

فريق الزمالك

لتفادي أزمة القيد.. إجراء جديد في الزمالك قبل الدوري الجديد

بالصور

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ .. أطباء : خطأ في 4 حالات منتشرة

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد