برلماني: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب رسالة دعم للرياضة المصرية ورعاية المواهب أولوية

أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عضو لجنة القيم، رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين، وتكريمهم تقديرًا لأدائهم المشرف في كأس العالم 2026، يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للرياضة والرياضيين، وحرص القيادة السياسية على دعم كل نموذج ناجح يرفع اسم مصر في المحافل الدولية.

لقاء الرئيس السيسي مع نجوم المنتخب

وقال النائب عمرو رشاد، إن حديث الرئيس السيسي مع لاعبي المنتخب حمل رسائل بالغة الأهمية، وفي مقدمتها أن الرياضة لا تُقاس فقط بمنطق الفوز والخسارة، وإنما بما يقدمه الرياضي من إخلاص وانضباط وروح قتالية وصورة مشرفة لوطنه، مؤكدًا أن المنتخب الوطني نجح في صناعة حالة من الفرحة والفخر بين المصريين، وحظي باحترام وتقدير كل من تابع أداءه خلال البطولة.

وأضاف رشاد أن تأكيد الرئيس على ضرورة وجود «كشافين متجردين» لاكتشاف المواهب الشابة يمثل رؤية واضحة لبناء مستقبل الرياضة المصرية على أسس علمية وعادلة، وإتاحة الفرصة أمام الموهوبين في مختلف المحافظات والقرى والنجوع، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى سوى الكفاءة والموهبة والقدرة على العطاء.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية، في عهد الرئيس السيسي، أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية الرياضية ودعم الشباب، وإنشاء وتطوير المنشآت ومراكز الشباب، بما يساهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وصناعة أجيال جديدة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

مصر تمتلك كنزًا حقيقيًا من المواهب الرياضية

وأشار النائب عمرو رشاد إلى أن مصر تمتلك كنزًا حقيقيًا من المواهب الرياضية، وأن التحدي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الوصول إلى هذه المواهب مبكرًا، ورعايتها فنيًا وبدنيًا ونفسيًا، وتوفير مسارات واضحة أمامها للوصول إلى المنتخبات الوطنية، مشددًا على أن الاستثمار في الموهوبين هو استثمار مباشر في قوة مصر الناعمة وصورتها أمام العالم.

وأكد رشاد أن استقبال الرئيس للمنتخب وتناول الغداء مع اللاعبين والاستماع إليهم يجسد تقدير الدولة لأبنائها المخلصين، ويوجه رسالة لكل شاب مصري بأن الاجتهاد والانضباط والتميز محل تقدير من القيادة السياسية والدولة.

واختتم النائب عمرو رشاد تصريحاته بالتأكيد على أن ما حققه المنتخب الوطني يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التخطيط الرياضي واكتشاف المواهب وبناء أجيال متعاقبة من الأبطال، قائلًا: «مصر قادرة على صناعة المزيد من النجوم، وما تحتاجه المواهب هو فرصة حقيقية ورعاية مستمرة، وهو ما أكد الرئيس السيسي استعداد الدولة الكامل لتوفيره».