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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس شباب النواب يشيد بتكريم الرئيس السيسي للمنتخب: دليل على الاهتمام غير المسبوق بالرياضة

النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال استقبال بعثة المنتخب المصري في مطار العلمين
النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال استقبال بعثة المنتخب المصري في مطار العلمين
فريدة محمد
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ثمن النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لبعثة المنتخب القومي الأول لكرة القدم، عقب تحقيقها إنجازاً غير مسبوق في بطولة كأس العالم.

وأكد مجاهد أن هذا التكريم الرئاسي يعكس الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية للرياضة المصرية والرياضيين، مشيراً إلى أن لقاء الرئيس باللاعبين والجهاز الفني يمثل دفعة قوية ومعنوية كبيرة للنهوض بالرياضة المصرية في كافة المحافل الدولية.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة:   "تكريم الرئيس السيسي للمنتخب هو رسالة واضحة بأن الدولة تقف خلف أبنائها الرياضيين وتقدر الجهد والتضحيات التي بذلوها لرفع اسم مصر عالياً. وهذا الاهتمام لمسته الرياضة المصرية خلال السنوات الماضية من خلال إنشاء البنية التحتية والمدن الرياضية ودعم الأبطال.

وأضاف مجاهد أن ما قدمه المنتخب بقيادة الكابتن حسام حسن يعد إنجازاً تاريخياً يضاف إلى سجل الرياضة المصرية، لافتاً إلى أن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ستستمر في دعم كافة الاتحادات والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق باسم مصر.

واختتم مجاهد تصريحاته بتوجيه الشكر للرئيس السيسي على دعمه المستمر للرياضة والشباب، مؤكداً أن هذا التقدير سيكون حافزاً للأجيال القادمة لبذل المزيد من الجهد لتشريف الوطن.

رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي المنتخب القومي الأول لكرة القدم بطولة كأس العالم القيادة السياسية الرياضة المصرية

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