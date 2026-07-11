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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استثمار بـ5 ملايين دولار يعزز شراكة أردنية سعودية في الذكاء الاصطناعي

شراكة استراتيجية
شراكة استراتيجية
أ ش أ
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أعلن الصندوق الأردني للريادة عن إطلاق شراكة استراتيجية مع صندوق STV السعودي للاستثمار الجريء، بهدف دعم الشركات الناشئة المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكينها من التوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الأردني السعودي في قطاع التكنولوجيا.

وذكر الصندوق - في بيان اليوم /السبت/ - أن الاتفاقية تتضمن التزام الصندوق الأردني للريادة باستثمار 5 ملايين دولار في صندوق STV، الذي أعلن بدوره التزامه بالاستثمار في شركات ناشئة أردنية، بما يسهم في إنشاء ممر إقليمي للذكاء الاصطناعي يربط بين الأردن والسعودية.

وأضاف أن صندوق STV، الذي يبلغ رأسماله 100 مليون دولار ويحظى بدعم من شركة "جوجل"، سيركز استثماراته على الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتطبيقي، خاصة تلك التي تطور حلولًا برمجية مبتكرة تخدم المؤسسات والقطاعات المختلفة.

ووقع الاتفاقية في عمّان الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة محمد المحتسب، والمؤسس والرئيس التنفيذي لصندوق STV عبد الرحمن طرابزوني، بحضور ممثلين عن قطاع ريادة الأعمال والاستثمار في الأردن.

وأكد الصندوق الأردني للريادة أن هذه الشراكة تمثل امتدادًا للعلاقات الاقتصادية بين الأردن والسعودية، وتفتح مسارًا جديدًا لدعم منظومة ريادة الأعمال التقنية، مع الاستفادة من الخبرات الاستثمارية وشبكة العلاقات الإقليمية والدولية التي يمتلكها الصندوق السعودي.

وأشار إلى أن الاتفاق يعد ثاني استثمارات المرحلة الثانية من نشاط الصندوق الأردني للريادة، بعد انتهاء المرحلة الأولى بنهاية عام 2025، والتي حصلت على أعلى تقييم أداء من البنك الدولي، المساهم الرئيسي في الصندوق.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة محمد المحتسب إن الشراكة مع STV ستسهم في توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأردن، وتوفير فرص أكبر للشركات الناشئة للوصول إلى مستثمرين وشركاء إقليميين، بما يعزز نمو اقتصاد الابتكار.

من جانبه، أكد عبد الرحمن طرابزوني أن الذكاء الاصطناعي يمثل المحرك الرئيسي لاقتصاد المستقبل، مشيرًا إلى أن التعاون مع الصندوق الأردني للريادة يهدف إلى تحويل الأفكار الريادية في الأردن والسعودية إلى شركات تكنولوجية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

ومن المتوقع أن توفر الشراكة فرصًا أوسع للشركات الأردنية للاستفادة من الخبرات الفنية والاستثمارية لصندوق STV، إلى جانب دعم تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة لقطاع الأعمال، في ظل النمو المتسارع لهذا السوق عالميا.

الصندوق الأردني للريادة شراكة استراتيجية صندوق STV السعودي

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